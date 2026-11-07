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В Кракове объявили траур после стрельбы в центре города

Анна Суслова

В городе Краков в Польше ввели траур до 11 ноября. Об этом сообщил мэр города Лукаш Гибала в соцсети Х.

«Я только что подписал распоряжение о введении траура в Кракове до 11 ноября», – сказано в сообщении.

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Изначально сообщали о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших возросло до шести. Подозреваемый, начавший стрельбу, был ранен сотрудниками полиции и доставлен в больницу.

Полиция Малопольского воеводства сообщила, что стрелок является гражданином Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что в Краков направился глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.  

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