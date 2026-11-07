В Кракове объявили траур после стрельбы в центре города

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Изначально сообщали о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших возросло до шести. Подозреваемый, начавший стрельбу, был ранен сотрудниками полиции и доставлен в больницу.