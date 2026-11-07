IIHF не допустила сборные Белоруссии до ЧМ-2027

«В соответствии с принципами, утвержденными на полугодовом конгрессе IIHF в 2022 г., Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, что молодежная сборная Беларуси до 20 лет и взрослая мужская сборная не будут участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 г. и чемпионате мира по хоккею 2027 г. соответственно», – говорится в сообщении.