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IIHF не допустила сборные Белоруссии до ЧМ-2027

Анна Суслова

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборные Белоруссии до участия в чемпионатах мира 2027 г. Об этом сказано на сайте IIHF.

«В соответствии с принципами, утвержденными на полугодовом конгрессе IIHF в 2022 г., Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, что молодежная сборная Беларуси до 20 лет и взрослая мужская сборная не будут участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 г. и чемпионате мира по хоккею 2027 г. соответственно», – говорится в сообщении.

IIHF обосновала свое решение структурой соревнований, расписанием, продажей билетов и оперативным планированием.

Решение было принято после постановления дисциплинарного комитета IIHF, который частично удовлетворил апелляцию Ассоциации хоккея Белоруссии и заявил, что законных оснований для немедленной реинтеграции нет.

IIHF также добавила, что федерация до сих пор не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по России, однако предпринимает соответствующие шаги, чтобы «сохранить чемпионаты, защитить финансовую стабильность организации и обеспечить долгосрочное будущее международного хоккея». По словам IIHF, она ведет конструктивные переговоры для того, чтобы найти решение, которое будет отвечать интересам мирового хоккея.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях. Согласно постановлению, IIHF должна обеспечить участие российских сборных в соответствующих международных турнирах сезона 2026/27.

4 ноября стало известно, что IIHF сохраняет несогласие с решением CAS о допуске сборных России к международным соревнованиям.

5 ноября CAS заявил, что IIHF не предоставила достаточных доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам.

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