Минобороны уточнило цели массированного удара по Киеву

Массированный удар минувшей ночью был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками. 6 ноября российская армия поразила беспилотниками энергетические объекты Украины и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ. В результате в Белой Церкви Киевской области под удар попал аккумуляторный парк для хранения энергии. Накануне армия России также поразила украинский сухогруз в Черном море, судно перевозило грузы ВСУ.