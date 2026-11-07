Минобороны уточнило цели массированного удара по Киеву
Минобороны назвало цели ночных ударов по Киеву и Киевской области. Информацию военное ведомство опубликовало в Max.
В Киеве был поражен Северный автодорожный мост, использовавшийся для переброски вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Под удар попало и промышленное предприятие ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».
В Киевской области целями стали Трипольская тепловая электростанция мощностью 1800 МВт и электроподстанция «Киевская» напряжением 750 кВ. Было поражено Броварское производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов («Государственный завод порошковой металлургии»). Там производятся компоненты ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.
В Житомирской области под удар попала электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий украинского ВПК. В акватории Черного моря юго-восточнее Одессы российские военные ударили по судну, которое доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
Массированный удар минувшей ночью был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками. 6 ноября российская армия поразила беспилотниками энергетические объекты Украины и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ. В результате в Белой Церкви Киевской области под удар попал аккумуляторный парк для хранения энергии. Накануне армия России также поразила украинский сухогруз в Черном море, судно перевозило грузы ВСУ.