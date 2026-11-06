Дмитриев призвал Европу не волноваться из-за слов Кушнера о переговорах с РФ
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал Европу не волноваться по поводу заявлений спецпосланника президента США Джареда Кушнера о новой архитектуре безопасности в Европе. Об этом он написал в соцсети Х.
«Не волнуйтесь, будьте счастливы», – сказано в сообщении.
К сообщению прикреплен пост Financial Times, в котором говорится, что ЕС встревожена заявлением американской администрации о том, что США вместе с Россией работают над новой структурой безопасности в Европе.
6 ноября Кушнер заявил, что администрация США предлагает создать новую систему безопасности в Европе, которая позволит России и странам НАТО поддерживать прямой диалог даже в периоды кризисов. Он отметил, что инициатива выходит за рамки урегулирования конфликта на Украине, поскольку ее целью является разработка устойчивых правил взаимодействия России и европейских стран.
В тот же день он заявил в Х, что США допускают прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если предстоящие трехсторонние консультации России, США и Украины принесут прогресс. По его данным, американская сторона продолжит консультации с европейскими партнерами на переговорах в Абу-Даби.