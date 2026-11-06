Дмитриев призвал Европу не волноваться из-за слов Кушнера о переговорах с РФ

В тот же день он заявил в Х, что США допускают прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если предстоящие трехсторонние консультации России, США и Украины принесут прогресс. По его данным, американская сторона продолжит консультации с европейскими партнерами на переговорах в Абу-Даби.