Самолет-разведчик НАТО больше трех часов летал вокруг Калининградской области
Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более трех часов летал вокруг Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Это третий подобный полет в районе российского региона с начала недели.
По словам собеседника агентства, самолет совершил круговой полет по часовой стрелке, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря.
После завершения маршрута самолет направился на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Источник ТАСС отметил, что борт также регулярно выполняет разведывательные полеты над южной частью Черного моря и странами Прибалтики.
4 ноября сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала недели совершил полет вокруг Калининградской области. Он облетел российский регион, используя воздушное пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря.
2 ноября этот же самолет находился в районе Калининградской области более четырех часов. Накануне Bombardier Artemis II также совершил девятичасовой полет над южной частью акватории Черного моря, повторив собственный июльский рекорд по продолжительности пребывания в этом районе.
22 октября американский разведывательный самолет почти пять часов выполнял полеты вдоль границ Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».