Самолет-разведчик НАТО больше трех часов летал вокруг Калининградской области

Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более трех часов летал вокруг Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Это третий подобный полет в районе российского региона с начала недели.