Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%VEON-RX87,9+1,15%MGKL0,56+5,57%IMOEX2 466,71+0,46%RTSI946,05+0,04%RGBI111,88-0,05%RGBITR776,67-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Самолет-разведчик НАТО больше трех часов летал вокруг Калининградской области

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более трех часов летал вокруг Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Это третий подобный полет в районе российского региона с начала недели.

По словам собеседника агентства, самолет совершил круговой полет по часовой стрелке, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также районы над нейтральными водами Балтийского моря.

После завершения маршрута самолет направился на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Источник ТАСС отметил, что борт также регулярно выполняет разведывательные полеты над южной частью Черного моря и странами Прибалтики.

4 ноября сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала недели совершил полет вокруг Калининградской области. Он облетел российский регион, используя воздушное пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. 

2 ноября этот же самолет находился в районе Калининградской области более четырех часов. Накануне Bombardier Artemis II также совершил девятичасовой полет над южной частью акватории Черного моря, повторив собственный июльский рекорд по продолжительности пребывания в этом районе.

22 октября американский разведывательный самолет почти пять часов выполнял полеты вдоль границ Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте