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Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю облетел Калининградскую область

Татьяна Мозолевская
Илья Лазарев / ТАСС
Илья Лазарев / ТАСС

Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала недели совершил полет вокруг Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, самолет облетел российский регион, используя воздушное пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце. После облета Калининградской области он направился на север, в район побережья Эстонии у Финского залива.

«Самолет держит высоту около 10,5 км, при этом не используя коридоры, определенные для полетов гражданской авиации», – отметил источник.

Собеседник ТАСС напомнил, что 2 ноября этот же самолет находился в районе Калининградской области более четырех часов. Накануне Bombardier Artemis II также совершил девятичасовой полет над южной частью акватории Черного моря, повторив собственный июльский рекорд по продолжительности пребывания в этом районе.

22 октября американский разведывательный самолет почти пять часов выполнял полеты вдоль границ Калининградской области. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».

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