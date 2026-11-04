Наказание власти: когда и почему партия президента США проигрывала выборы

На промежуточных выборах 1954 г. «слоны» потерпели поражение, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру и завершение войны в Корее. Это стало редким случаем, когда ни хозяйственные трудности, ни внешнеполитическая повестка не определили исход голосования. Сработали накопившаяся усталость избирателей от двух лет республиканского правления, кампания сенатора Джозефа Маккарти и нашумевшие слушания по делу армии против него, а также слабая мобилизация сторонников президента Дуайта Эйзенхауэра: партия, поднявшаяся в 1952-м на его личной харизме, опорой на местах так и не обзавелась.