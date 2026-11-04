Наказание власти: когда и почему партия президента США проигрывала выборы

Наказание власти: когда и почему партия президента США проигрывала выборыДемократы отвоевали у Трампа обе палаты конгресса
Промежуточные выборы в США принесли уверенную победу Демократической партии. По предварительным данным, оппоненты президента Дональда Трампа будут полностью контролировать конгресс – 255 из 435 мест в палате представителей и не менее 51 из 100 мест в сенате. Это первый случай со времен Джорджа Буша-младшего, когда действующий глава государства уступил обе палаты американского парламента. Когда и почему партия президента ранее теряла конгресс – в подборке «Ведомостей».
1874 г. Влияние депрессии
После паники 1873 г. США погрузились в депрессию: банки лопались, безработица росла. Недовольство усиливали коррупционные скандалы эпохи «президента-слона» Улисса Гранта. Республиканцы, удерживавшие палату представителей с 1858 г., уступили 96 мест и потеряли большинство впервые после Гражданской войны.
Неожиданностью стала сама география: демократы, до этого считавшиеся партией Юга, прорвались в Новую Англию и на Средний Запад, включая Массачусетс и Огайо. Кризис подорвал позиции Гранта и предвосхитил выборы 1876 г. Демократ Сэмюэл Тилден выиграл общенародное голосование, но после спора о голосах выборщиков Белый дом по компромиссу 1877 г. достался республиканцу Ратерфорду Хейсу.
1894 г. Самый крупный разгром
Худшие промежуточные выборы в американской истории для партии действующего главы государства. Второй срок демократа Гровера Кливленда пришелся на депрессию после паники 1893 г.: банковские крахи, безработица порядка 18%, марш Кокси на Вашингтон и Пульмановская забастовка, подавленная федеральными войсками. Сам президент казался современникам упрямым и безучастным к страданиям граждан, а раскол партии из-за серебряного стандарта оттолкнул часть электората. Республиканцы били по слабым местам: протекционистские тарифы, золотой стандарт, политика на Кубе.
В итоге демократы потеряли 116 мест в палате представителей – это крупнейшее поражение партии на промежуточных выборах в истории США. Республиканцы получили уверенное большинство в обеих палатах конгресса. Около 90% демократов Северо-Востока и Среднего Запада не смогли переизбраться, а на Юге партия уступила позиции альянсу республиканцев и популистов. Этот крах на 16 лет закрепил за демократами роль партии меньшинства и закончился избранием республиканца Уильяма Мак-Кинли президентом в 1896-м.
1910 г. Раскол внутри Республиканской партии
На этот раз все решили не деньги, а внутрипартийная война: республиканцы раскололись на прогрессистов и консерваторов. Инсургенты во главе с сенатором от Висконсина Робертом Ла Фоллеттом выступили против собственной партийной машины – в марте 1910 г. они лишили спикера Джозефа Кэннона из Иллинойса контроля над комитетом по регламенту. Разъедала партию изнутри и публичная перебранка президента Уильяма Тафта с Теодором Рузвельтом, вернувшимся из африканского сафари разочарованным в преемнике.
Республиканцы отдали 57 мест в палате представителей и десять в сенате. Неожиданностью стал тихоокеанский фланг: в Орегоне демократ Освальд Уэст отобрал губернаторство у Джея Бауэрмана, а в Калифорнии победил прогрессист Хайрам Джонсон. Кэннон отстоял мандат, но потерял «железное правление», уступив после выборов пост спикера. Через два года тот же раскол принес Вудро Вильсону президентское кресло.
1918 г. Усталость от войны
Голосование прошло в самом конце Первой мировой: перемирие подписали лишь через шесть дней после выборов. Избиратели, измотанные военным режимом, рационированием, высокими налогами и ограничениями свобод, вымещали усталость на партии президента Вудро Вильсона. Тот сам подставился, попросив голосовать за демократов как «одобрение» своего руководства, но получил обратный эффект. Республиканцы забрали конгресс – 240 против 192 в палате представителей и 49 против 47 в сенате, куда они вернулись впервые с 1912 г.
Главной сенсацией стал Милуоки: социалист Виктор Бергер выиграл пятый округ, уже находясь под федеральным обвинением по закону о шпионаже. Когда в начале 1919 г. суд вынес приговор, конгресс дважды отказался предоставить ему мандат. Поражение в сенате в итоге сорвало ратификацию Лиги наций.
1930 г. Эхо биржевого краха
Крах на Уолл-стрит случился за год до выборов. Последствия проявились не сразу, но избиратели уже винили республиканцев. Президент Герберт Гувер пытался успокоить финансистов, назвав панику «ненужным пессимизмом», что лишь навредило его репутации. Дополнительно положение партии ухудшила кампания демократов за отмену «сухого закона», пользовавшаяся популярностью в крупных городах.
Республиканцы потеряли 52 места в палате представителей и восемь в сенате. Формально большинство они удержали, но новый созыв конгресса собирался лишь 13 месяцев спустя. За это время кончины 14 избранных конгрессменов и довыборы окончательно передали контроль демократам. Сенсацией стало переизбрание Франклина Рузвельта губернатором Нью-Йорка с огромным перевесом: это превратило его в главного фаворита будущей президентской гонки.
1946 г. «С вас хватит?»
После войны страну изматывали рекордные забастовки в сталелитейной, угольной и железнодорожной отраслях, инфляция и дефицит товаров. Положению президента-демократа Гарри Трумэна вредили и скандалы в его собственной команде. Лозунг республиканцев «Had enough?» («С вас хватит?») сработал идеально: партия получила 56 мест в палате представителей и 12 в сенате, впервые с 1928 г. взяв обе палаты.
Выборы 1946 г. привели в конгресс ярких политиков. В Калифорнии Ричард Никсон обошел либерала Джерри Вурхиса, сделав ставку на антикоммунистическую риторику, а в Массачусетсе победил Джон Кеннеди – так будущие соперники по президентской гонке 1960 г. одновременно начали карьеру в Капитолии.
1954 г. Долгосрочная победа демократов
На промежуточных выборах 1954 г. «слоны» потерпели поражение, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру и завершение войны в Корее. Это стало редким случаем, когда ни хозяйственные трудности, ни внешнеполитическая повестка не определили исход голосования. Сработали накопившаяся усталость избирателей от двух лет республиканского правления, кампания сенатора Джозефа Маккарти и нашумевшие слушания по делу армии против него, а также слабая мобилизация сторонников президента Дуайта Эйзенхауэра: партия, поднявшаяся в 1952-м на его личной харизме, опорой на местах так и не обзавелась.
Демократы вернули 19 мест в палате представителей и минимальный сенатский перевес – 48 против 47, получив контроль над обеими палатами. Результат оказался долгосрочным: с 1955 по 1995 г. они удерживали большинство в конгрессе. Завершающим штрихом к кризису республиканцев стало порицание самого Маккарти сенатом в декабре 1954 г., спустя считанные недели после выборов. Партия, пустившая его в Капитолий на волне 1946 г., к тому моменту уже дистанцировалась от политика.
1986 г. Рейган теряет сенат
Второй срок президента-республиканца Рональда Рейгана шел по классическому сценарию «шестилетнего зуда»: переизбраться планировали 22 сенатора-республиканца, получивших мандаты на волне 1980 г. Ситуацию усугубили аграрный кризис на Среднем Западе, нерешенный бюджетный дефицит и скандал «Иран-контрас», разразившийся буквально накануне голосования.
Демократы отвоевали восемь мест и вернули сенат (55–45), устранив сразу семерых действующих сенаторов-республиканцев и взяв открытое кресло. С учетом давнего доминирования в палате президент остался без поддержки в конгрессе. Неожиданности случились в фермерских регионах: Кент Конрад в Северной Дакоте и Том Дэшл в Южной Дакоте обошли действующих сенаторов, а в Неваде Гарри Рид победил перебежчика-демократа Джима Сантини на свободном месте. Дополнительным фактором против действующей власти стала общественная тревога вокруг ядерной темы после Чернобыльской аварии.
1994 г. Республиканская революция
В 1994 г. произошел самый масштабный политический переворот послевоенной эпохи во главе с лидером республиканского меньшинства в палате Ньютом Гингричем. Республиканцы добавили 54 места в нижней палате, впервые за 40 лет взяв ее под свой контроль, а также завоевали восемь новых мест в сенате (52–48). Успеху республиканцев способствовали провал реформы здравоохранения, которую продвигала первая леди Хиллари Клинтон, повышение налогов в 1993 г. и тяжелый старт президентского срока Билла Клинтона.
Главной сенсацией стал Юг. Из 49 мест, полученных республиканцами, 19 пришлись именно на южные штаты. Впервые со времен Реконструкции партия завоевала там большинство мест как в палате представителей и сенате, так и на губернаторских выборах. Особенно символичным был результат в Теннесси – родном штате вице-президента Эла Гора. Билл Фрист обошел действующего сенатора Джима Сассера, а Фред Томпсон победил на досрочных выборах за кресло самого Гора. Таким образом, обе сенаторские позиции штата перешли к республиканцам за один вечер.
2006 г. Референдум по Ираку
Выборы 2006 г. обычно описывают как референдум по войне. К третьему году иракской кампании повстанческое насилие стало фоном вечерних новостей, а обещанного «усмирения» все не наступало. Добавились ураган «Катрина», показавший паралич федеральной власти, коррупционные скандалы среди республиканцев, скачок цен на бензин и провал предложенной президентом-республиканцем Джорджем Бушем приватизации пенсионной системы.
Демократы взяли 31 место в палате представителей и шесть сенаторских (51–49), вернув контроль над обеими палатами конгресса. В глубоко «красном» Канзасе кандидатка от демократов Кэтлин Себелиус легко переизбралась губернатором с 58% голосов – тех самых избирателей, что два года спустя поддержали ее назначение в кабинет Барака Обамы.
2010 и 2014 гг. Два удара по Обаме
Промежуточные выборы 2010 г. завершились разгромом демократов: на фоне безработицы около 9,6% и недовольства реформой здравоохранения ACA (Obamacare), подписанной президентом Бараком Обамой в марте того же года, республиканцы отвоевали 63 места в палате представителей (лучший результат с 1946 г.) и шесть в сенате (47 из 100), хотя большинство там удержали демократы.
Существенную роль сыграло движение «Чайной партии» (Tea Party) – низовое консервативное движение, возникшее в 2009 г. как протест против бюджетных расходов, налогов и политики Обамы. Единого центра у него не было, но самоуверенные кандидаты от истеблишмента проигрывали праймериз его выдвиженцам – Рэнду Полу в Кентукки, Марко Рубио во Флориде. Мобилизация «Чайной партии» принесла республиканцам шесть губернаторств (до 29), в том числе в Висконсине (Скотт Уокер), Огайо (Джон Кейсич), Мичигане (Рик Снайдер) и Пенсильвании (Том Корбетт), а с ним и стратегический контроль над перенарезкой округов после переписи-2010.
Тенденция продолжилась в 2014 г.: при рекордно низкой явке в 36,4% республиканцы впервые с 2006-го вернули контроль над сенатом (54–46), забрав девять мест. Демократы сдали позиции в Айове, Арканзасе, Колорадо и Луизиане, что окончательно закрепило перехват инициативы республиканцами на исходе второго срока Обамы.
2018 г. Разделенный конгресс
Промежуточные выборы 2018 г. прошли как референдум по первым двум годам правления Дональда Трампа. Результат вписался в классическую схему раскола: партию действующего президента традиционно наказывают. Демократы отвоевали 41 место в палате представителей (лучший результат оппозиции с 1974 г.) и вернули себе большинство (235 кресел из 435). Республиканцы при этом усилили контроль над сенатом, увеличив преимущество до 53 мест благодаря победам во Флориде, Индиане и Миссури.
Двигателями «синей волны» стали рекордная явка, переход жителей образованных пригородов к демократам и усталость от скандалов. Сенсации произошли и в оплотах консерваторов: в калифорнийском Орандж-Каунти демократы забрали округа, удерживаемые республиканцами десятилетиями, а в Техасе Бето О’Рурк уступил сенатору Теду Крузу всего 2,6 п. п., что указало на сдвиг предпочтений даже в традиционно «красных» штатах.