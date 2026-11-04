Как зарубежные СМИ оценили «синие цунами» в США

Как зарубежные СМИ оценили «синие цунами» в СШАПобеда демократов станет сокрушительным ударом по Трампу
В США завершились промежуточные выборы в конгресс, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозам СМИ, Демократическая партия получает контроль над палатой представителей. По данным аналитической службы Decision Desk HQ, демократы достигли отметки в 54 места, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном сенате.
До голосования Республиканская партия имела незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. Президент США Дональд Трамп принял итоги проме и сообщил о готовности взаимодействовать с демократами.
«Ведомости» собрали реакции в иноСМИ на провал республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США.
«Результаты выборов положат начало новой эре разделенного правительства в Вашингтоне после двух лет, в течение которых контролируемый республиканцами конгресс редко использовал свои полномочия для сдерживания Трампа.
Ожидается, что после утверждения в январе демократы воспользуются своими полномочиями для расследования деятельности администрации Трампа, его семьи и союзников, а также потребуют уступок по важным законодательным актам. Сенат, контролируемый демократами, может заблокировать кандидатуры Трампа, включая любых судей Верховного суда США, в случае возникновения вакансии».
«Движение MAGA Трампа завершает вечер поверженным, если не полностью разгромленным.
Магия, которую Трамп сотворил два года назад – завоевание голосов молодых, чернокожих и латиноамериканских избирателей в таком количестве, что это угрожало ядру демократической коалиции, – испарилась во вторник вечером. Гнев был ощутим, особенно в отношении двух предвыборных обещаний – снижения цен и отказа от новых войн, которые Трамп не выполнил».
«Предварительные результаты показали, что разнообразная коалиция американцев, которая помогла вернуть Трампа к власти в 2024 г., включая испаноязычных избирателей, чернокожих избирателей и белых избирателей без высшего образования, отвернулась от него, поскольку обещанные экономические выгоды были сведены на нет войной, а тактика иммиграционного принуждения многим показалась слишком экстремальной».
«Промежуточные выборы 2026 г. войдут в историю как одно из самых масштабных осуждений действующего президента в современной американской истории, по масштабу сравнимое с последствиями Уотергейтского скандала 1974 г.».
«Демократы одержали убедительную и историческую победу, получив контроль над палатой представителей и сенатом. Они воспользовались беспрецедентной непопулярностью президента Дональда Трампа, чтобы получить значительную власть и сдержать его последние два года пребывания в должности».
«Демократическая синяя волна», которая в настоящее время склоняет чашу весов в пользу республиканцев после промежуточных выборов, вывела представителей меньшинств на видные должности, тем самым разрушив политические и символические барьеры, некоторым из которых уже несколько столетий».
«США переживают «синее цунами». Демократы одержали убедительную победу, в то время как для республиканцев Дональда Трампа это катастрофа. И палата представителей, и сенат теперь контролируются демократами».