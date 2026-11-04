Как зарубежные СМИ оценили «синие цунами» в США

Магия, которую Трамп сотворил два года назад – завоевание голосов молодых, чернокожих и латиноамериканских избирателей в таком количестве, что это угрожало ядру демократической коалиции, – испарилась во вторник вечером. Гнев был ощутим, особенно в отношении двух предвыборных обещаний – снижения цен и отказа от новых войн, которые Трамп не выполнил».