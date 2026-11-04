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Главная / Экономика /

Турецкая лира преодолела исторический минимум

Максим Цуланов
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Национальная валюта Турции – турецкая лира – обновила исторический минимум, преодолев отметку в 50 турецких лир к $1. Об этом сообщило издание Ekonomim.

Опрошенные Ekonomim эксперты допустили рост курса доллара к лире до 55. При этом они не ожидают в краткосрочной перспективе каких-либо неконтролируемых или спекулятивных колебаний валютного курса.

Инфляция в Турции в октябре практически не изменилась и составила 29,77%. Рост цен составил 2,58% против 1,84% в сентябре, с начала года цены выросли на 27,52%, а по среднему показателю за последние 12 месяцев – на 31,23%.

22 октября ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 36%. Снижение ставки стало первым с января 2026 г.

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