Турецкая лира преодолела исторический минимум
Национальная валюта Турции – турецкая лира – обновила исторический минимум, преодолев отметку в 50 турецких лир к $1. Об этом сообщило издание Ekonomim.
Опрошенные Ekonomim эксперты допустили рост курса доллара к лире до 55. При этом они не ожидают в краткосрочной перспективе каких-либо неконтролируемых или спекулятивных колебаний валютного курса.
Инфляция в Турции в октябре практически не изменилась и составила 29,77%. Рост цен составил 2,58% против 1,84% в сентябре, с начала года цены выросли на 27,52%, а по среднему показателю за последние 12 месяцев – на 31,23%.
22 октября ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 36%. Снижение ставки стало первым с января 2026 г.