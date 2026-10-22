Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 36%
Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) – с 37 до 36% годовых. Решение принято комитетом по денежно-кредитной политике на заседании 22 октября, сообщает турецкая газета Istanbul Ticaret Gazetesi.
Снижение ставки стало первым с января 2026 г. Регулятор уменьшил ставку по недельным операциям РЕПО. Ставка по однодневным кредитам также снижена на 100 б. п. – с 40 до 39%, по однодневным депозитам – с 35,5 до 34,5%.
В апреле турецкий ЦБ третий раз подряд сохранил ставку на уровне 37%. Регулятор объяснял свое решение необходимостью сдерживать инфляцию на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители. В марте годовая инфляция составляла 30,87%.
22 января Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 38 до 37%. Тогда регулятор также уменьшил ставки по однодневным кредитам и депозитам на 100 б. п.