ЦБ Турции выбрал выжидательную позицию и сохранил ставку

В марте базовый тренд инфляции в Турции снизился, однако ожидается, что в апреле она снова может увеличиться. Регулятор планирует сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) до достижения ценовой стабильности – она усилит процесс дезинфляции через каналы спроса, обменного курса и ожиданий. В последние месяцы инфляция в Турции продолжала замедляться, хотя и оставалась крайне высокой (30,87% в марте после 31,53% в феврале). В январе этого года ЦБ снизил ставку до 37%. После начала иранского конфликта турецкий регулятор прекратил снижение.