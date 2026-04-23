SBER326,5+0,94%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Экономика

ЦБ Турции выбрал выжидательную позицию и сохранил ставку

Ее повышение усилило бы давление на экономику, а понижение – создало бы риск новой волны инфляции
Ульяна Сморчкова
EPA / TASS
EPA / TASS

Центральный банк (ЦБ) Турции третий раз подряд оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 37%. Регулятор объяснил такое решение стремлением достичь ценовую стабильность в условиях конфликта на Ближнем Востоке и высокой волатильности цен на энергоносители. Хотя индикаторы указывают на замедление экономической активности, потенциальное вторичное влияние последних событий на прогноз инфляции будет иметь важное значение, говорится в пресс-релизе ЦБ Турции.

В марте базовый тренд инфляции в Турции снизился, однако ожидается, что в апреле она снова может увеличиться. Регулятор планирует сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) до достижения ценовой стабильности – она усилит процесс дезинфляции через каналы спроса, обменного курса и ожиданий. В последние месяцы инфляция в Турции продолжала замедляться, хотя и оставалась крайне высокой (30,87% в марте после 31,53% в феврале). В январе этого года ЦБ снизил ставку до 37%. После начала иранского конфликта турецкий регулятор прекратил снижение.

