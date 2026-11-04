Дмитриев: Европе необходим российский газ для выживания
Европе необходим российский газ для «выживания и надежды». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Чиновник прокомментировал заявление главы отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в земле Баден-Вюртемберг Маркуса Фронмайера, в котором тот раскритиковал политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за незаполненных газовых хранилищ. В то же время Россия вновь предложила «выгодные поставки газа», но ХДС и СДПГ отвергают это по идеологическим причинам.
Дмитриев счел это обстоятельство «неспособностью отказаться от разрушительной идеологии «байденовского мышления», которая уничтожает экономическое благополучие Германии.
«Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды», – написал Дмитриев в X.