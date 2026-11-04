Чиновник прокомментировал заявление главы отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в земле Баден-Вюртемберг Маркуса Фронмайера, в котором тот раскритиковал политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за незаполненных газовых хранилищ. В то же время Россия вновь предложила «выгодные поставки газа», но ХДС и СДПГ отвергают это по идеологическим причинам.