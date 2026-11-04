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Главная / Политика /

Дмитриев: Европе необходим российский газ для выживания

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европе необходим российский газ для «выживания и надежды». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Чиновник прокомментировал заявление главы отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в земле Баден-Вюртемберг Маркуса Фронмайера, в котором тот раскритиковал политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за незаполненных газовых хранилищ. В то же время Россия вновь предложила «выгодные поставки газа», но ХДС и СДПГ отвергают это по идеологическим причинам.

Дмитриев счел это обстоятельство «неспособностью отказаться от разрушительной идеологии «байденовского мышления», которая уничтожает экономическое благополучие Германии.

«Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды», – написал Дмитриев в X.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что цена газа в Евросоюзе в отопительный сезон 2026–2027 гг. в случае холодной зимы может достичь $2500 за 1000 куб. м. К этому может привести низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа.

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