Bloomberg: демократы обеспечат себе не менее 51 места в сенате США

Демократ Эми Эктон победила републиканца Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо, получив 50,69% голосов, тогда как ее соперник набрал 45,97%. Джеймс Таларико одержал победу на выборах в Сенат США от Техаса с результатом в 55,39% голосов. Демократ обошел республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. Пакстон получил 43,08% голосов. Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон также получил место в Сенате от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон набрал 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%.