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Bloomberg: демократы обеспечат себе не менее 51 места в сенате США

Ксения Наумчик

Демократическая партия США получит контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, завоевав не менее 51 места в верхней палате. Такой прогноз следует из опубликованной агентством Bloomberg карты распределения сенатских мандатов.

Согласно оценке агентства, демократы достигли отметки в 51 место, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном Сенате. Таким образом, партия может вернуть контроль над палатой, который до выборов находился у республиканцев.

До голосования республиканцы располагали 53 местами, демократы и независимые сенаторы, входящие в их фракцию, – 47. Для получения большинства демократам требовалось отобрать у оппонентов как минимум четыре мандата при условии сохранения собственных позиций.

Демократ Эми Эктон победила републиканца Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо, получив 50,69% голосов, тогда как ее соперник набрал 45,97%. Джеймс Таларико одержал победу на выборах в Сенат США от Техаса с результатом в 55,39% голосов. Демократ обошел республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. Пакстон получил 43,08% голосов. Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон также получил место в Сенате от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон набрал 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%. 

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.

Как отмечали «Ведомости», республиканцы идут к поражению: большинство опросов отдавало предпочтение демократам. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах – с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев.

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