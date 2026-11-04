Собянин: над Москвой сбиты восемь беспилотников

Это уже не первая атака на Москву за последние дни. В ночь на 3 ноября в направлении столицы и области летело 493 украинских БПЛА, большую часть уничтожили на дальних рубежах, еще 187 – на подлете к Москве. Вечером 2 ноября силы ПВО сбили 28 дронов. Ночью Росавиация ограничивала работу всех четырех столичных аэропортов. 3 ноября Минобороны сообщило, что за сутки ПВО уничтожили 1265 украинских беспилотников и четыре ракеты «Нептун».