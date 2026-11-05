Продажи новых легковых автомобилей в октябре упали на 20%

В октябре в России было продано 132 894 легковых автомобиля, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 20% меньше, чем в октябре 2025 г. Тем не менее в октябре было продано наибольшее количество легковых машин по сравнению с любым другим месяцем 2026 г.