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Продажи новых легковых автомобилей в октябре упали на 20%

На них повлияло прекращение программы поддержки спроса и высокая база прошлого года
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В октябре в России было продано 132 894 легковых автомобиля, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 20% меньше, чем в октябре 2025 г. Тем не менее в октябре было продано наибольшее количество легковых машин по сравнению с любым другим месяцем 2026 г.

Реализация большинства популярных брендов в минувшем месяце снизилась. Продажи Lada сократились на 11% до 29 696 авто, Haval – на 35% до 16 868 единиц. Продажи Tenet (ex-Chery) выросли на низкой базе – реализация стартовала в конце лета прошлого года – в 1,7 раза до 15 285 шт., Geely – снизились на 45% до 7890 авто.

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