Издание напомнило, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский назвал Германию партнером номер один в защите Украины. Но канцлер Фридрих Мерц «хотя и полон решимости, также становится все более беспомощным». Несмотря на всю военную поддержку, которую оказывает Германия, будущее Украины решается в Москве и Вашингтоне, а не в Берлине, указано в статье. Согласно материалу, к началу пятой зимы конфликта Украине не остается ничего, кроме как цепляться за своего «партнера номер один» и его европейских союзников. Но авторы сомневаются, хватит ли этого без твердой поддержки со стороны США.