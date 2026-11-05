Handelsblatt: Украина обречена на принятие условий России
Попытки Киева опереться на военную помощь западных союзников не помогут избежать мира на условиях России. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
Издание напомнило, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский назвал Германию партнером номер один в защите Украины. Но канцлер Фридрих Мерц «хотя и полон решимости, также становится все более беспомощным». Несмотря на всю военную поддержку, которую оказывает Германия, будущее Украины решается в Москве и Вашингтоне, а не в Берлине, указано в статье. Согласно материалу, к началу пятой зимы конфликта Украине не остается ничего, кроме как цепляться за своего «партнера номер один» и его европейских союзников. Но авторы сомневаются, хватит ли этого без твердой поддержки со стороны США.
Газета указывает, что союзники с трудом удовлетворяют потребности Киева в вооружении. Ракетами для комплексов Patriot Украину по-прежнему обеспечивает преимущественно Вашингтон, а «зимняя помощь» из ФРГ – только слабое утешение там, где российские ракеты достигли целей.
3 ноября Зеленский заявил на заседании Берлинской конференции по безопасности, что роль США в мире может продолжить сокращаться, поэтому Европа должна набирать больший вес. При этом он поблагодарил США за помощь, которую они предоставляют Украине. По его словам, он хочет, чтобы те, кто считает Киев «недостаточно благодарным», услышали это заявление. В то же время украинский лидер считает, что без европейских стран Украина «не выжила бы».