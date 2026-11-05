Мошенники под видом ИИ-сервисов для подбора стрижек крадут доступ к телефону

3 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники активизируют обманные схемы в период сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем связана с поддельными интернет-магазинами шин и дисков. Если обычно на одну компанию приходится около 10 фишинговых ресурсов, то в сезон их число может увеличиваться до 50–200.