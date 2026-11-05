Мошенники под видом ИИ-сервисов для подбора стрижек крадут доступ к телефону
Мошенники распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное программное обеспечение (ПО). После установки приложения по ссылке они получают удаленный доступ к телефону и могут похитить деньги, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры.
Аферисты рекламируют в сети бесплатные ИИ-сервисы, с помощью которых якобы можно подобрать различные стрижки и новые образы, используя лишь свою фотографию. Для того чтобы воспользоваться таким сервисом, предлагается скачать приложение по ссылке, которое в действительности является вредоносным ПО.
В ведомстве советуют пользоваться только официальными сервисами, не переходить по подозрительным ссылкам и установить защиту на телефон.
3 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники активизируют обманные схемы в период сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем связана с поддельными интернет-магазинами шин и дисков. Если обычно на одну компанию приходится около 10 фишинговых ресурсов, то в сезон их число может увеличиваться до 50–200.