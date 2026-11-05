Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,277+0,72%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,74-0,58%RTSI936,44-0,58%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,61-0,03%
Главная / Общество /

Мошенники под видом ИИ-сервисов для подбора стрижек крадут доступ к телефону

Инна Шульгина

Мошенники распространяют под видом бесплатных ИИ-сервисов для подбора стрижек, причесок и макияжа вредоносное программное обеспечение (ПО). После установки приложения по ссылке они получают удаленный доступ к телефону и могут похитить деньги, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы прокуратуры.

Аферисты рекламируют в сети бесплатные ИИ-сервисы, с помощью которых якобы можно подобрать различные стрижки и новые образы, используя лишь свою фотографию. Для того чтобы воспользоваться таким сервисом, предлагается скачать приложение по ссылке, которое в действительности является вредоносным ПО.

В ведомстве советуют пользоваться только официальными сервисами, не переходить по подозрительным ссылкам и установить защиту на телефон.

3 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что мошенники активизируют обманные схемы в период сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем связана с поддельными интернет-магазинами шин и дисков. Если обычно на одну компанию приходится около 10 фишинговых ресурсов, то в сезон их число может увеличиваться до 50–200.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её