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В КПРФ оценят итоги думских выборов

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов высказывал недовольство результатами даже на встрече с президентом
Юлия Малева
Евгений Мездриков
На пленуме КПРФ обсудит в том числе и судьбу преследуемых в различных регионах коммунистов
На пленуме КПРФ обсудит в том числе и судьбу преследуемых в различных регионах коммунистов / Алексей Орлов / Ведомости

Коммунисты первыми из парламентских партий официально оценят итоги сентябрьских выборов, пленум ЦК КПРФ запланирован на 13–14 ноября. Об этом сообщил «Ведомостям» первый зампред партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. В первую очередь пленум будет посвящен теме выборов и задачам КПРФ «в современных условиях», уточнил он.

Партия собирается извлечь уроки из думской кампании, но «нет уныния» из-за полученных результатов (коммунисты набрали 13,47%), коммунисты считают, что их реальный результат выше официального, заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов, не прошедший в Госдуму. По первым электоральным рейтингам партий после выборов, за КПРФ отдали бы свои голоса от 15% избирателей (по данным ФОМа) до 18,8% (ВЦИОМ), писали «Ведомости» 12 октября.

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