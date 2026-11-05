В КПРФ оценят итоги думских выборов

В КПРФ оценят итоги думских выборовЛидер коммунистов Геннадий Зюганов высказывал недовольство результатами даже на встрече с президентом
Коммунисты первыми из парламентских партий официально оценят итоги сентябрьских выборов, пленум ЦК КПРФ запланирован на 13–14 ноября. Об этом сообщил «Ведомостям» первый зампред партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. В первую очередь пленум будет посвящен теме выборов и задачам КПРФ «в современных условиях», уточнил он.
Партия собирается извлечь уроки из думской кампании, но «нет уныния» из-за полученных результатов (коммунисты набрали 13,47%), коммунисты считают, что их реальный результат выше официального, заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов, не прошедший в Госдуму. По первым электоральным рейтингам партий после выборов, за КПРФ отдали бы свои голоса от 15% избирателей (по данным ФОМа) до 18,8% (ВЦИОМ), писали «Ведомости» 12 октября.