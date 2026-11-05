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Главная / Политика /

Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали избегать казенных встреч

Беседы с избирателями должны быть «живыми», а не «кабинетными»
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутатам-единороссам в ходе региональной недели, проходящей со 2 по 8 ноября, рекомендовали проводить встречи с жителями регионов, активом партии «в коллективах, дворах и на улицах», а не в кабинетах. Такой пункт содержится в рекомендациях депутатам на региональную неделю, с которыми ознакомились «Ведомости».

Подлинность документа подтвердили два депутата Госдумы. Встречи должны быть живыми, сказано там: «Рекомендуется минимизировать формат казенных встреч – в кабинетах, приемных, в госучреждениях и прочих подобных локациях».

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