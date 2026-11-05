Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали избегать казенных встреч

Депутатам-единороссам в ходе региональной недели, проходящей со 2 по 8 ноября, рекомендовали проводить встречи с жителями регионов, активом партии «в коллективах, дворах и на улицах», а не в кабинетах. Такой пункт содержится в рекомендациях депутатам на региональную неделю, с которыми ознакомились «Ведомости».