Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали избегать казенных встреч

Депутатам Госдумы от «Единой России» рекомендовали избегать казенных встречБеседы с избирателями должны быть «живыми», а не «кабинетными»
Депутатам-единороссам в ходе региональной недели, проходящей со 2 по 8 ноября, рекомендовали проводить встречи с жителями регионов, активом партии «в коллективах, дворах и на улицах», а не в кабинетах. Такой пункт содержится в рекомендациях депутатам на региональную неделю, с которыми ознакомились «Ведомости».
Подлинность документа подтвердили два депутата Госдумы. Встречи должны быть живыми, сказано там: «Рекомендуется минимизировать формат казенных встреч – в кабинетах, приемных, в госучреждениях и прочих подобных локациях».
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