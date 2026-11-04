Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших участников спецоперации
Президент России Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач, а также их матерей. Об этом сообщил Кремль.
«Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На встрече также присутствует заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Ранее в честь Дня народного единства Путин пообщался с детьми участников спецоперации и волонтерами на Красной площади.
4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. В Кремле Путин вручил госнаграды и премию президента за вклад в укрепление единства российской нации.