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Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших участников спецоперации

Антон Потоков

Президент России Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач, а также их матерей. Об этом сообщил Кремль.

«Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На встрече также присутствует заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ранее в честь Дня народного единства Путин пообщался с детьми участников спецоперации и волонтерами на Красной площади.

4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. В Кремле Путин вручил госнаграды и премию президента за вклад в укрепление единства российской нации.

Как в России отмечают День народного единства
4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области.
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4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».

На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области. / Александр Полегенько / ТАСС

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