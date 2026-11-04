Путин проведет совещание с кабмином по обращениям россиян
Президент России Владимир Путин 5 ноября проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан, поступившими в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 г. Об этом сообщил Кремль.
С докладом выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта в обработку обращений граждан, в том числе о совершенствовании системы к предстоящей «прямой линии» президента.
Кроме того, в ходе совещания Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.
Участники совещания также рассмотрят текущие вопросы работы правительства.
3 ноября Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он подчеркнул, что реализация лучших идей, управленческих практик и проектов, которые предлагались в Год единства народов России, должна продолжится.