Путин проведет совещание с кабмином по обращениям россиян

Президент России Владимир Путин 5 ноября проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан, поступившими в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 г. Об этом сообщил Кремль.