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Путин проведет совещание с кабмином по обращениям россиян

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин 5 ноября проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан, поступившими в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 г. Об этом сообщил Кремль.

С докладом выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта в обработку обращений граждан, в том числе о совершенствовании системы к предстоящей «прямой линии» президента.

Кроме того, в ходе совещания Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

Участники совещания также рассмотрят текущие вопросы работы правительства.

3 ноября Путин выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он подчеркнул, что реализация лучших идей, управленческих практик и проектов, которые предлагались в Год единства народов России, должна продолжится.

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