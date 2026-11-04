МИД КНР подтвердил контакты с Россией и США по трехсторонней встрече лидеров
Китай поддерживает контакты с Россией и США по вопросу возможной встречи руководителей трех государств. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По ее словам, Пекин обсуждает проведение такой встречи с российской и американской сторонами.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о работе по согласованию встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на заседании АТЭС в Китае. По его словам, среди участников возможной встречи имеется общее понимание, что «она была бы целесообразна и весьма полезна». Песков отметил, что главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона.
До этого Financial Times сослалась в своем материале на слова Пескова о работе по организации встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам источников издания, официальные лица ведут серьезные переговоры о проведении встречи. В МИД Китая сообщили, что Пекин «поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России», но не упомянули о трехсторонней встрече с Трампом.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября.