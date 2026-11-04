МИД КНР подтвердил контакты с Россией и США по трехсторонней встрече лидеров

До этого Financial Times сослалась в своем материале на слова Пескова о работе по организации встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам источников издания, официальные лица ведут серьезные переговоры о проведении встречи. В МИД Китая сообщили, что Пекин «поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России», но не упомянули о трехсторонней встрече с Трампом.