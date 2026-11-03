Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,193-0,29%UTAR9,06-0,66%TGKA0,005+0,04%IMOEX2 442,8-0,52%RTSI950,36-0,52%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Главная / Политика /

Песков заявил о работе по согласованию встречи Путина, Трампа и Си в Китае

Главной организующей силой является КНР
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ведется работа по согласованию встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на заседании АТЭС в Китае. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, среди участников возможной встречи имеется общее понимание, что «она была бы целесообразна и весьма полезна».

«Работа ведется по согласованию такой встречи. Надеемся, что в ближайшие дни она будет финализирована», – сказал представитель Кремля.

По его словам, главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона.

3 ноября Financial Times сослался в своем материале на слова Пескова о работе по организации встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам источников издания, официальные лица ведут серьезные переговоры о проведении встречи. В МИД Китая сообщили, что Пекин «поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России», но не упомянули о трехсторонней встрече с Трампом.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне КНР 18–19 ноября.

Читайте также:Ялта 2.0
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её