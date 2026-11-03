Песков заявил о работе по согласованию встречи Путина, Трампа и Си в Китае

Песков заявил о работе по согласованию встречи Путина, Трампа и Си в КитаеГлавной организующей силой является КНР
Ведется работа по согласованию встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на заседании АТЭС в Китае. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, среди участников возможной встречи имеется общее понимание, что «она была бы целесообразна и весьма полезна».
«Работа ведется по согласованию такой встречи. Надеемся, что в ближайшие дни она будет финализирована», – сказал представитель Кремля.
По его словам, главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона.
3 ноября Financial Times сослался в своем материале на слова Пескова о работе по организации встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне. По словам источников издания, официальные лица ведут серьезные переговоры о проведении встречи. В МИД Китая сообщили, что Пекин «поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России», но не упомянули о трехсторонней встрече с Трампом.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне КНР 18–19 ноября.