Суд назначил Google и Telegram крупные штрафы за неудаление информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC и Telegram на 3,8 млн руб. каждый за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Обе компании признаны виновными в правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).
Кроме того, постановлениями Таганского суда Telegram Messenger также признан виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах, методах разработки и использования наркотиков). Компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 14 млн руб.
7 октября Таганский суд оштрафовал Zoom (Zoom Communication, Inc.) на 65,9 млн руб. Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ (повторное неисполнение иностранными лицами в сети интернет обязанностей, предусмотренных российским законодательством). В тот же день Таганским судом были оштрафованы Google, Reddit, Telegram и Twitch за неудаление информации, распространение которой в России запрещено.