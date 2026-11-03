Суд назначил Google и Telegram крупные штрафы за неудаление информации

Кроме того, постановлениями Таганского суда Telegram Messenger также признан виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию о способах, методах разработки и использования наркотиков). Компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 14 млн руб.