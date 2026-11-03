Лавров: оповещение США России о подготовке теракта – нормальная работа спецслужб

31 октября ФСБ России получила по партнерским каналам от США данные о подготовке теракта в Москве. Тогда посольство США выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» события, которое может «повлечь массовые жертвы». 1 ноября ФСБ сообщила, что при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержан подросток. Он разместил в TikTok видео, в котором рассказал о готовящемся преступлении в парке «Царицыно». ФСБ поблагодарила американских коллег за информацию о возможной подготовке теракта в столице.