Лавров: оповещение США России о подготовке теракта – нормальная работа спецслужб
Оповещение американской стороной России о готовящемся теракте является нормальной работой спецслужб. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, имея в виду подготовку теракта в Царицыно.
«Мы, кстати, тоже помогали в свое время американцам. Этот вид контактов продолжается. Помните, был, по-моему, Бостонский марафон давно? Когда предупредили мы, что будет попытка теракта, американцы легкомысленно к этому отнеслись, а теракт все-таки произошел», – сказал Лавров.
31 октября ФСБ России получила по партнерским каналам от США данные о подготовке теракта в Москве. Тогда посольство США выпустило предупреждение о «достоверной угрозе» события, которое может «повлечь массовые жертвы». 1 ноября ФСБ сообщила, что при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержан подросток. Он разместил в TikTok видео, в котором рассказал о готовящемся преступлении в парке «Царицыно». ФСБ поблагодарила американских коллег за информацию о возможной подготовке теракта в столице.