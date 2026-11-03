Путин включил Кожемяко в состав Совбеза

3 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что Трутнев в администрации главы государства будет курировать тему патриотизма и патриотического воспитания. По его словам, пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко и Трутнев договорятся об этой теме, поскольку сейчас ее курирует внутриполитический блок Кремля.