Путин включил Кожемяко в состав Совбеза
Президент России Владимир Путин включил заместителя председателя правительства – полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Олега Кожемяко в состав Совета безопасности РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Одновременно указом из совета исключили помощника президента Юрия Трутнева.
Документ также уточняет должность Антона Силуанова, теперь он указан как заместитель председателя правительства – министр финансов России.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения. 22 октября Путин подписал указ о назначении Трутнева своим помощником. Тогда же Кожемяко назначили зампредом кабмина – полномочным представителем президента в ДФО.
30 октября Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами. Теперь Кожемяко будет отвечать за социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализацию государственных программ и развитие территорий опережающего развития. Он также будет курировать Минвостокразвития.
3 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что Трутнев в администрации главы государства будет курировать тему патриотизма и патриотического воспитания. По его словам, пока нет деталей, будет ли в его компетенции ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко и Трутнев договорятся об этой теме, поскольку сейчас ее курирует внутриполитический блок Кремля.