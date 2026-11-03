Кремль займется проблемой выдачи жилищных сертификатов курянам

Песков также выразил надежду, что профильные федеральные ведомства обратят внимание на ситуацию и оперативно приступят к ее решению. «Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них тоже будет возможность в срочном порядке заняться этой темой», – добавил он.