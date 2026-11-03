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Главная / Общество /

Кремль займется проблемой выдачи жилищных сертификатов курянам

Татьяна Мозолевская

Кремль займется проблемой выдачи жилищных сертификатов жителям Курской области, которые лишились жилья в результате боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Как сообщил журналист «Коммерсанта», жители Курской области, чьи дома и квартиры были разрушены в ходе боевых действий, столкнулись с трудностями при получении жилищных сертификатов. Речь идет о гражданах, занимавших утраченное жилье по договорам социального найма.

По словам журналиста, первоначально такие граждане имели право на компенсацию утраченного жилья наравне с собственниками. Однако в 2025 г. Минстрой счел предоставление им жилищных сертификатов незаконным.

«Нет, мы не знакомы с этой проблемой. Спасибо вам за то, что вы ее обозначили, мы обязательно ей займемся», – сказал представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что профильные федеральные ведомства обратят внимание на ситуацию и оперативно приступят к ее решению. «Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них тоже будет возможность в срочном порядке заняться этой темой», – добавил он.

27 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жителям приграничных районов выдали более 16 000 жилищных сертификатов. По его словам, в очереди на получение компенсаций оставались документы на 756 жилых помещений почти на 5 млрд руб.

19 октября Хинштейн объявил о начале выдачи сертификатов собственникам долей в утраченном жилье. Как сообщал ТАСС, на эти цели регион получил из федерального бюджета 755 млн руб. До изменения правил долевые собственники сталкивались с ограничениями при получении компенсаций.

5 февраля правительство РФ направило почти 1,3 млрд руб. из резервного фонда для Курской области на компенсацию расходов по аренде жилья. Средства выделены для семей, которые вынужденно покинули свои дома.

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