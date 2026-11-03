Лукашенко: Евросоюз будет вынужден возобновить сотрудничество с Россией
Обстоятельства заставят Евросоюз (ЕС) вернуться к сотрудничеству с Россией, а новые европейские политики изменят нынешний курс ЕС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они [ЕС] будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает», – сказал белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, изменение политики Евросоюза произойдет в том числе благодаря смене политического руководства европейских стран. «Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – подчеркнул он.
22 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что НАТО, Евросоюз и власти Украины сознательно усиливают напряженность вокруг России и Белоруссии. «Особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил», – подчеркнул министр.