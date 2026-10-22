Белоусов: НАТО и ЕС сознательно идут по пути эскалации
НАТО, Евросоюз и власти Украины сознательно усиливают напряженность вокруг России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран в Минске. Его слова передает телеканал «Звезда».
«Особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил», – подчеркнул министр.
По словам Белоусова, НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии. К 2027 г. альянс планирует увеличить восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге до бригадного уровня.
Глава Минобороны отметил, что Москва и Минск совершенствуют совместное применение вооруженных сил, проводят учения с учетом опыта спецоперации и развивают военно-техническое сотрудничество.
16 октября правительство РФ одобрило проект соглашения с Белоруссией о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих. Документ предусматривает дальнейшие переговоры между оборонными ведомствами двух стран.
8 октября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что усиление военного присутствия ЕС у российских границ повышает риск непреднамеренных инцидентов. Он также указал на растущую подготовку европейских стран к возможному противостоянию с Россией.
2 октября президент РФ Владимир Путин посетил учения «Центр-2026», в которых участвовали более 47 000 военнослужащих. Маневры проходили совместно с учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026».