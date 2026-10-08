Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GMKN116,9-1,23%CNY Бирж.12,74-0,08%IMOEX2 320,92-0,71%RTSI855,3-0,71%RGBI111,12-0,04%RGBITR764,3-0,01%
Главная / Политика /

МИД заявил о риске инцидентов из-за военного усиления ЕС у границ России

Анна Виноградова
picture alliance / photothek.de / TASS
picture alliance / photothek.de / TASS

Наращивание военного потенциала стран Евросоюза у российских границ повышает вероятность непреднамеренных инцидентов и усиливает эскалационные риски, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов, увеличивает эскалационную неопределенность», – сказал дипломат.

По словам Масленникова, последние инициативы ЕС предполагают активное участие Украины. Он также заявил, что на Западе распространяется тезис о необходимости подготовки к возможному вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие несколько лет.

5 октября стало известно, что НАТО разрабатывает стратегию действий в случае предполагаемого нападения России на восточный фланг альянса. Концепция предполагает сочетание сухопутных сил с недорогими беспилотниками, системами с небольшим числом операторов и средствами наведения с использованием искусственного интеллекта. В августе Politico сообщало о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ.

6 октября Швеция объявила о направлении комплексов Patriot и около 100 военных в польский Жешув для защиты логистического центра НАТО, через который оказывается военная помощь Украине. Шведское подразделение должно приступить к операции в начале декабря и выполнять ее как минимум до конца 2026 г.

28 сентября Польша сообщила о планах изменить правила применения авиации против воздушных целей, входящих в ее воздушное пространство со стороны России. Военные смогут применять оружие без предварительной визуальной идентификации объекта, ориентируясь на данные радаров, нахождение цели в закрытой для полетов зоне и информацию украинской стороны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь