МИД заявил о риске инцидентов из-за военного усиления ЕС у границ России

5 октября стало известно, что НАТО разрабатывает стратегию действий в случае предполагаемого нападения России на восточный фланг альянса. Концепция предполагает сочетание сухопутных сил с недорогими беспилотниками, системами с небольшим числом операторов и средствами наведения с использованием искусственного интеллекта. В августе Politico сообщало о планах НАТО создать вдоль границ с Россией и Белоруссией единую систему из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, связанных с помощью ИИ.