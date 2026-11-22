«Увидеть все»: что не так с фильмом об основательнице Theranos Элизабет ХолмсДокументалка пытается переосмыслить историю самой громкой аферы в биотехе
19 ноября в российский прокат вышел документальный фильм «Увидеть все» (You can see everything) о последних днях скандально известной основательницы Theranos Элизабет Холмс на свободе перед отправкой в тюрьму. Картину хвалят и прочат ей «Оскар». Однако Тайлер Шульц, чьи показания помогли разоблачить аферу предпринимательницы, вернулся с премьеры в ярости: его жене пришлось силой удерживать мужа, чтобы тот не закричал, что в фильме врут.
Капля крови
В 2003 г. 19-летняя Элизабет Холмс бросила Стэнфорд и основала стартап Theranos. Она обещала создать прибор под названием Edison, который всего по одной капле крови делал бы десятки разных анализов – дешево, быстро, прямо в аптеке или супермаркете. Так тысячи людей смогли бы регулярно проверять здоровье и выявлять болезни на ранних стадиях.
Холмс тщательно копировала образ Стива Джобса. Она носила черную водолазку, выдавала себя за одержимого работой визионера, позиционировала свой прибор как революционное «чудо», окутала деятельность компании Theranos строжайшей секретностью и любила рассуждать о том, как мир изменится к лучшему.
Стратегия сработала. В стартап пришли именитые инвесторы: основатель Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок, экс-президент США Билл Клинтон, бывший госсекретарь Генри Киссинджер и другие. В 2014 г. Theranos оценивался в $9 млрд, а Forbes называл 30-летнюю Холмс самой молодой женщиной-миллиардером, заработавшей состояние самостоятельно. По оценке журнала, она «стоила» $4,5 млрд.
Крах
Первым заподозрил неладное биохимик Тайлер Шульц – внук экс-госсекретаря США Джорджа Шульца, входившего в совет директоров Theranos. Шульц-младший работал у Холмс и поделился подозрениями с регуляторами. Затем в 2015 г. вышло расследование The Wall Street Journal, и власти взялись за стартап всерьез.
Выяснилось, что «чудо-прибор» мог выполнять лишь несколько простейших тестов, а остальные анализы делались на самом обычном лабораторном оборудовании. Чтобы материала хватило, полученную каплю крови разбавляли, и это сильно искажало показатели. У здоровых людей вполне могли найти признаки рака, а беременных ложно предупредить об угрозе выкидыша.
В 2018 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила руководство стартапа в мошенничестве и обмане инвесторов. Тем временем стартап успел привлечь более $900 млн.
Присяжные признали Холмс виновной. В ноябре 2022 г. федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния) приговорил ее к 11 годам и 3 месяцам (135 месяцев) тюремного заключения.
Холмс на экране
За 34 дня до начала отбывания тюремного срока Элизабет Холмс и ее партнер Билли Эванс тайно пригласили комика, режиссера Нейтана Филдера и документалиста Ланса Оппенгейма в свой дом в Южной Калифорнии, рассчитывая обелить репутацию основательницы Theranos.
Кинематографисты поселились в гостевом домике и фиксировали повседневную жизнь пары вплоть до отправки Холмс в федеральную тюрьму в Техасе 30 мая 2023 г. После этого над проектом тайно работали еще три года.
О Theranos уже снимали кино. В 2019 г. на HBO вышла документальная лента «Изобретатель: жажда крови в Кремниевой долине» (The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley), а в 2022 г. на Hulu состоялась премьера игрового сериала «Выбывшая» (The Dropout), за который актриса Аманда Сейфрид, сыгравшая Холмс, получила «Эмми».
Фильм Оппенгейма и Филдера «Увидеть все» впервые показали в сентябре 2026 г. на фестивале в Теллуриде в США – в обстановке строжайшей секретности. Зрителям не сообщили название, ограничившись намеком, что это одна из самых громких премьер года: что за лента, стало ясно только после начала сеанса. Телефоны на входе запечатывали в чехлы, блокирующие любые сигналы, а за залом следили, чтобы никто не успел сделать фото или заснять экран.
Фильм получил восхищенные отзывы. Когда 16 октября картина вышла в американский прокат, за первый уик-энд собрала $15 млн. Это лучший старт для документалки с 2013 г., когда лента о группе One Direction заработала $15,8 млн. Теперь «Увидеть все» прочат «Оскара».
Не тот прибор
Но не все остались довольны. Тайлер Шульц, работавший в Theranos после колледжа и ставший первым информатором регуляторов, посмотрел фильм и в колонке для профильного медицинского издания STAT News горько пошутил, что картину стоило бы переименовать в «Увидеть все, на что мы решили направить камеру».
В первой половине ленты Холмс достает прибор для анализа крови, разобранный на множество деталей, раскладывает на кухонном столе и говорит Филдеру: это и есть тот самый аппарат, способный выполнить любое исследование – при условии, что для этого были бы разработаны соответствующие химические реагенты. В этот момент жене Шульца пришлось крепко схватить его за руку, чтобы он не вскочил и не закричал на весь кинозал: «Это не то устройство!».
Холмс показала не Edison, продемонстрированный журналистам и инвесторам в офисе стартапа в Пало-Альто и установленный в аптеках Walgreens для проведения анализов всем желающим. Это было не то устройство, которое сотрудники Theranos скрывали от проверяющих органов и в котором, по утверждению Шульца, применялись методы анализа крови, известные еще с 1970-х гг.
«[Edison] выглядел примитивно и совершенно не впечатлял. Разумеется, Элизабет не стала бы ставить его на кухонный стол: было очевидно, что это низкотехнологичный и предельно простой аппарат, – уверяет Шульц. – Зрители были бы просто шокированы тем, что его когда-либо использовали для обследования людей». Вместо этого Холмс показала документалистам детали прототипа будущего прибора Theranos, который не был доработан и никогда не применялся. Создатели фильма об этой подмене умолчали.
Не то место
Подмена кроется даже в месте съемок. После краха Theranos Холмс лишилась состояния. Но ее партнер и отец двоих ее детей Билл Эванс весьма небедный человек – наследник сети отелей Evans Hotel Group. Все время, пока шел суд, Холмс и Эванс жили в одном из домов роскошного исторического поместья Green Gables в Кремниевой долине. Пара тщательно это скрывала. Но в марте 2021 г. Эвансу выписали штраф за езду без номерного знака, и адрес из протокола попал в судебную базу с открытым доступом.
Перед приездом документалистов пара переехала в довольно скромную арендованную квартиру рядом с пляжем в Сан-Диего. Холмс не впервые проворачивает подобный трюк. В 2014 г., когда Theranos выводил устройство на рынок, The New Yorker готовил об этом большой материал. Холмс позволила журналисту сопровождать ее на работе и даже позвала домой. В итоге журнал написал: «Ее дом – это квартира с двумя спальнями в Пало-Альто, она ведет аскетичный образ жизни <...> не тратя времени на романы или друзей, ни с кем не встречается <...> В ее холодильнике почти пусто, поскольку большую часть времени она ест в офисе».
Как выяснилось позже, на самом деле Холмс жила тогда в роскошном особняке в Атертоне (Калифорния) с пятью спальнями, семью ванными комнатами, бассейном, гостевым домом и ухоженным садом. Жила не одна, а с бойфрендом Рамешом «Санни» Балвани, операционным директором Theranos. Об их отношениях не знали ни сотрудники стартапа, ни инвесторы. Особняк парочка купила через подставную компанию в 2013 г., скинувшись по $4,5 млн каждый. Балвани проходил по тому же делу, что и Холмс, и был приговорен к 12 годам 11 месяцам (155 месяцам) тюрьмы.
Кстати, с Эвансом тоже не все ясно. Он называет Холмс «женой», но сама она в первом интервью из тюрьмы, опубликованном в журнале People в 2025 г., заявила, что они никогда не состояли в законном браке. В фильме есть красноречивая сцена: Филдер просит героиню объяснить, что такое лгать. «Намеренно сообщать кому-то то, во что не веришь», – звучит в ответ.
Кнопка отмены
Шульц иронизирует и над тем, как в фильме показано путешествие Холмс в тюрьму: на экране она с Эвансом уезжают из дома на Cybertruck. Но в одном из интервью Эванс проболтался, что они летели из Сан-Диего в Техас на частном самолете. «Было бы здорово увидеть сцену, где Филдер потягивает шампанское на борту бизнес-джета», – шутит Шульц.
«Фильм почти не говорит о масштабе того, что натворила Холмс», – отмечает Forbes. В нем нет историй клиентов, получавших ложные результаты анализов. Почти ничего не сказано об инвесторах, которые поверили Холмс и потеряли сотни миллионов долларов. Нет и эпизодов вроде того, как в августе 2015 г. Холмс показывала потенциальному инвестору отчетность, где выручка Theranos за 2014 г. оценивалась в $108 млн, хотя на самом деле она едва превышала $100 000.
Правда, часть этого объясняется творческим замыслом. Филдер рассказывал Variety, что история взлета и падения Холмс освещалась уже слишком много раз, поэтому он даже добился от студии A24 права на «кнопку отмены» – возможность закрыть проект и выбросить весь отснятый материал, если не удастся найти по-настоящему оригинальный ракурс.
Глянцевому изданию W Magazine Филдер признавался, что до начала съемок считал ситуацию черно-белой, а Холмс – однозначной мошенницей. Однако в жизни она оказалась обезоруживающей и убедительной. Так что фильм, среди прочего, исследует это противоречие.
Фильм, которого не было
Документальный фильм про Холмс мог бы выйти еще в 2016 г., когда Theranos стремительно рушился. Холмс пригласила известного журналиста-расследователя Рави Сомайю снять кино о ней. Он провел с предпринимательницей и ее командой два дня и рассказал эту историю изданию Air Mail только через десять лет, в октябре 2026 г., после выхода «Увидеть все».
Холмс предложила Сомайе «документалку» по своему сценарию – об искреннем и человечном лидере, страдающем от заговора конкурентов, журналистов-расследователей The Wall Street Journal и друга детства, мстящего за безответную любовь.
Сомайе показали сценарий, где Холмс ужинает с братом, мило общается с личным водителем, отдыхает в баре с друзьями, которые хохочут над ее шутками. Друзей и массовку должны были сыграть сотрудники Theranos. На другой день журналисту предстояло снять, как Холмс готовит сок, и вместе с ней отправиться на пробежку.
У Сомайи родился план: снять два фильма. Первый – по сценарию Холмс, а второй, втайне – как создается весь этот фарс. Но, поразмыслив, он отказался от проекта.
Дело Холмс продолжается
Холмс должна выйти на свободу в феврале 2031 г. – ей несколько раз сокращали срок. Но уже в августе 2027-го ее переведут из тюрьмы в центр социальной адаптации. К моменту освобождения ее семья может владеть бизнесом, весьма напоминающим Theranos.
В 2022 г., когда суд над Холмс близился к завершению, отец ее детей Эванс основал Haemanthus. Стартап обещает выявлять различные заболевания, включая рак, по анализу крови, мочи и слюны. Официально компания отрицает какую-либо связь с Холмс. Однако, по данным СМИ, основательница Theranos консультирует мужа из тюрьмы, а сам Эванс в фильме говорит, что идея стартапа – собрать команду и сделать все заново. Так что недаром компанию в шутку называют «Theranos 2.0».
Haemanthus уже получил патент на изобретение, в основе которого лежит рамановская спектроскопия: на образец направляют луч света и анализируют рассеянный сигнал. Это известный метод, применяемый в том числе в криминалистике. Специалисты считают, что для медицинских анализов он не годится из-за слишком малой концентрации молекул, связанных с заболеваниями: их сигналы глушатся компонентами крови. Но нельзя исключать, что Haemanthus нашел решение этой проблемы. Стартап привлек от инвесторов $20 млн (правда, по данным The New York Times, собирался привлечь $50 млн, но не смог). Первыми клиентами станут не люди, а животные: в ветеринарии менее жесткое регулирование.