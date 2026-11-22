Перед приездом документалистов пара переехала в довольно скромную арендованную квартиру рядом с пляжем в Сан-Диего. Холмс не впервые проворачивает подобный трюк. В 2014 г., когда Theranos выводил устройство на рынок, The New Yorker готовил об этом большой материал. Холмс позволила журналисту сопровождать ее на работе и даже позвала домой. В итоге журнал написал: «Ее дом – это квартира с двумя спальнями в Пало-Альто, она ведет аскетичный образ жизни <...> не тратя времени на романы или друзей, ни с кем не встречается <...> В ее холодильнике почти пусто, поскольку большую часть времени она ест в офисе».