Согласно прогнозам, к концу 2028 г. на дорогах будут работать около тысячи беспилотных грузовиков. Как уточнил Никитин, это порядка 0,3% от объема автогрузоперевозок. По его словам, к 2030 г. их парк превысит 4000, а к 2035 г. составит порядка 56 000 машин – на них придется почти пятая часть всех перевозок. При этом, как подчеркнул вице-премьер, широкое распространение высокоавтоматизированного транспорта на дорогах во многом определяется состоянием нормативной базы.