Никитин: около 50% транспорта будет беспилотным в России к 2050 годуЕго широкое распространение зависит от нормативной базы
Примерно половина всего транспорта в России к 2050 г. может стать беспилотной. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-премьер Андрей Никитин.
Согласно прогнозам, к концу 2028 г. на дорогах будут работать около тысячи беспилотных грузовиков. Как уточнил Никитин, это порядка 0,3% от объема автогрузоперевозок. По его словам, к 2030 г. их парк превысит 4000, а к 2035 г. составит порядка 56 000 машин – на них придется почти пятая часть всех перевозок. При этом, как подчеркнул вице-премьер, широкое распространение высокоавтоматизированного транспорта на дорогах во многом определяется состоянием нормативной базы.
13 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных средств на дорогах общего пользования.
Действие закона предлагают применить к транспортным средствам, оснащенным третьим, четвертым и пятым уровнями автоматизации. На третьем уровне машина может самостоятельно управлять движением, но по сигналу системы водитель обязан взять управление на себя. Четвертый уровень позволяет двигаться без водителя при определенных условиях, а пятый предполагает полностью автономное управление – без какого-либо участия человека.
В сентябре первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков рассказал, что Россия находится в числе лидеров по развитию автономного транспорта и цифровых технологий в транспортной сфере. Замминистра отметил, что речь идет не только о производстве отдельных технологических компонентов, но и об организации их применения непосредственно в перевозках.