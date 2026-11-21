Треком года на стримингах стал «БАНК» Zivert и ICEGERGERT
«Треком года на стримингах» по версии слушателей «Яндекс Музыки», «VK Музыки», «Звука» и «КИОН Музыки» стал «БАНК» Zivert и ICEGERGERT. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Яндекс Музыке». Победители были оглашены на премии «Распаковка 2026».
ICEGERGERT получил награду в номинации «Артист года» по версии «Яндекс Музыки». Количество подписчиков на аккаунте артиста в приложении сервиса составило 21 млн человек. Победителя объявил исполнитель Тимати. Zivert одержала победу в номинации «Артистка года». На ее аккаунте более 27 млн подписчиков. С победой Zivert поздравила певица Лолита.
«Группой года» стали ARTIK & ASTI (26 млн подписчиков). Их объявил народный артист России Филипп Киркоров.
Номинация «Альбом года» досталась совместному релизу саундпродюсера Aarne и рэпера Toxi$ «SLAANG». Главный трек альбома NOBODY, записанный при участии рэпера Big Baby Tape, продержался в топ-10 чарта «Яндекс Музыки» 114 дней, а также возглавил мировой чарт Genius в феврале 2026 г. Артистов поздравил музыкальный блогер Алексей Хрущев.
В номинации «Радиохит года» награду получил певец МОТ с синглом «одинок.Net». По данным технического партнера admonitor, этот трек чаще всего слушали по радио в 2026 г. Победителя объявил хоккеист Александр Овечкин.
В номинации «Концертный тур года» (учрежден совместно с «Яндекс Афишей») одержала победу группа «Руки вверх!». Победу группы огласил блогер и критик Рамин РАМУЗЫКА.
«Искрой года» стал SAYAN (Армен Есаян). С начала 2026 г. его ежемесячная аудитория выросла более чем в 13 раз. Трек «Мальборо» SAYAN возглавил чарт «Яндекс Музыки» и продержался на его верхних позициях на протяжении всего лета. С победой музыканта поздравил критик и партнер «Яндекс Музыки» по развитию музыкального комьюнити Александр Фломастер.
Также «Фрешменом года» от генерального партнера премии Альфа-банка стал рэпер VILLIAN. В 2026 г. его ежемесячная аудитория выросла в 17,5 раза, а летом он представил дебютный альбом «Красивое Зло». В него вошел его главный хит, совместный с рэпером madk1d трек «ДИНАСТИЯ». Победителя объявил актер и блогер Андрей Гайдулян.
«Распаковка 2026» прошла на сцене «Live Арена». Премия охватила три направления: стриминг, радио и концертную сцену.