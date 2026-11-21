«Искрой года» стал SAYAN (Армен Есаян). С начала 2026 г. его ежемесячная аудитория выросла более чем в 13 раз. Трек «Мальборо» SAYAN возглавил чарт «Яндекс Музыки» и продержался на его верхних позициях на протяжении всего лета. С победой музыканта поздравил критик и партнер «Яндекс Музыки» по развитию музыкального комьюнити Александр Фломастер.