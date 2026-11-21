Fox News со ссылкой на источники сообщил, что второй раз за последние месяцы хакеры взломали национальный центр информации о преступлениях ФБР (NCIC). Ведется расследование. Сотрудники ФБР пытаются установить точку несанкционированного доступа, однако, по словам собеседников телеканала, пока не ясно, какие данные бюро были скомпрометированы.