Трамп не знает, кто причастен к хакерской атаке на ФБР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он «только что узнал» о хакерской атаке на Федеральное бюро расследований США (ФБР). Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы только что узнали об этом, и это нехорошо, мне это не нравится», – сказал он.
Fox News со ссылкой на источники сообщил, что второй раз за последние месяцы хакеры взломали национальный центр информации о преступлениях ФБР (NCIC). Ведется расследование. Сотрудники ФБР пытаются установить точку несанкционированного доступа, однако, по словам собеседников телеканала, пока не ясно, какие данные бюро были скомпрометированы.
Телеканал пояснил, что база данных NCIC является важнейшим инструментом обмена информации между федеральными и местными властями, а также властями штатов. Она помогает отслеживать передвижения беглых преступников, хранит данные о проверке судимостей граждан США при покупке оружия и др.
Первым о случившемся сообщил CNN. Телеканал отметил, что данная хакерская атака произошла на фоне «попыток администрации Трампа развеять опасения общественности по поводу кибербезопасности страны». Заявления также были сделаны после сбоев в работе банков, агентства национальной безопасности США и системы управления воздушным движением федерального управления гражданской авиации США.
В прошлый раз ФБР подверглось хакерской атаке в сентябре. Группа ShinyHunters атаковала сайт с вакансиями бюро, похитив конфиденциальные персональные данные сотрудников.