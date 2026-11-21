Движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено
Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин.
«Поезда через Крымский мост курсируют штатно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Никитин добавил, что на регулярной основе получает доклады от министра транспорта России Дмитрия Ядрова касательно перевозок грузов и пассажиров в Крым. Также, по его словам, Минтранс ежедневно проводит заседание штаба.
За последние дни Украина трижды атаковала Крымский мост. В ночь на 17 ноября он подвергся еще одной атаке беспилотников. Движение по автомобильной и железнодорожной частям было временно приостановлено, повреждены конструкции объекта.
20 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста. Он добавил, что необходимые работы уже ведутся. По словам вице-премьера, повреждена основная балка пролета арочного моста.
В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 21 ноября в городе возобновят продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Для пассажиров будет действовать временная схема движения с пересадкой на электричку: в Керчи им потребуется пересесть на пригородный поезд до Тамани, после чего продолжить поездку на автобусе в рамках первоначального билета.