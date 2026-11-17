В первый раз – 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва обрушились два пролета автомобильной части моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли пять человек. Движение по автомобильной части моста было полностью восстановлено 5 декабря 2022 г.