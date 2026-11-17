Что известно об украинской атаке на Крымский мостСК возбудил уголовное дело о теракте
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке беспилотников. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено, повреждены конструкции объекта. «Ведомости» собрали главное о происшествии и его последствиях.
Атака и ее последствия
О новой атаке глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в 01:35. Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении моста.
Позже Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе республики (занимает территорию Керченского полуострова) погибли два человека.
Минтранс России сообщил, что в результате повторной атаки БПЛА движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено. Также были задержаны поезда «Таврия» в направлении Крыма из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера.
В 13:14 мск «Гранд сервис экспресс» сообщил, что железнодорожное сообщение с полуостровом восстановлено.
Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что так как мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, логистические цепочки поставок сохранены.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что все цепочки жизнеобеспечения города сохранены. «Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются. Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому на снабжении города произошедшее не отразилось» -- говорится в опубликованном им обращении.
При этом он попросил людей, которые сейчас находятся в материковой части страны, воздержаться от поездок в сторону Крымского моста и дождаться официальных разъяснений по альтернативным маршрутам.
Дело о теракте и доклад Путину
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). в связи с атакой украинских беспилотников на Крымский мост. СК уточнил, что имеются повреждения конструкции. «Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений», – говорится в сообщении ведомства.
Правительство провело заседание комиссии по атаке. После нее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с мостом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков также подчеркнул, что Крымский мост будет восстановлен «и будет еще лучше прежнего».
Прошлые атаки на Крымский мост
Накануне, 16 ноября, Украина атаковала Крымский мост. Из-за повреждений движение транспорта было ограничено. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым. Минтранс РФ сообщал, что при атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Движение по мосту восстановили к вечеру 16 ноября.
До этого Украина дважды повреждала Крымский мост.
В первый раз – 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате взрыва обрушились два пролета автомобильной части моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли пять человек. Движение по автомобильной части моста было полностью восстановлено 5 декабря 2022 г.
Второй раз, в ночь на 17 июля 2023 г., мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками. Была повреждена одна из секций автомобильной части моста. Погибла семейная пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Восстановительные работы удалось завершить 14 октября 2023 г.
Кроме того, 3 июня 2025 г. СБУ заявила о подрыве подводных конструкций опор моста. В Москве тогда заявили, что серьезных повреждений не было.