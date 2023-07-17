Что случилось с Крымским мостом. Главное

Что случилось с Крымским мостом. ГлавноеСК заявил о причастности к теракту спецслужб Украины
В ночь с 16 на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Автомобильная часть моста получила повреждения. Погибли два человека. Собрали главное, что известно о произошедшем к 11.00 мск.
О происшествии на мосту первым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в 4:21 по мск. Что именно произошло, он не уточнял. Аксенов сообщил, что движение по мосту приостановлено из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.
В НАК уточнили, что мост атаковали в 03.05 по местному времени два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате этого повреждена автомобильная часть моста.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). По версии СК, атаку готовили украинские спецслужбы. Ведомство устанавливает причастных к атаке лиц и проводит необходимые экспертизы.
В результате атаки на Крымский мост погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
После ЧП движение на Крымском мосту было приостановлено. В Министерстве транспорта России сообщили, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, опровергнув сведения о том, что они были повреждены.
В министерстве предложили водителям, чтобы выехать с полуострова, воспользоваться альтернативным маршрутом – через новые регионы: из села Чонгар через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь до многостороннего автомобильного пункта пропуска.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что пассажиры автобусов, ехавших в Крым, могут воспользоваться Керченской переправой. Услуга доступна только для пассажиров рейсовых автобусов, водители личного транспорта пока не смогут этого сделать. В «Гранд сервис экспрессе» сообщили, что из-за ЧП задерживаются несколько поездов как из Крыма, так и на полуостров.
Власти поставили в Керчи пункты временного размещения, где люди, которые находятся в очереди на паром, смогут поесть и запастись водой. В правительстве Крыма уточнили, что гостиницы и базы отдыха готовы принять людей, а департамент городского развития будет мониторить цены на продукты питания и топливо. В минтуризма Крыма развернули оперативный штаб для помощи туристам, открыта горячая линия: 8 (800) 511-80-18.
Спикер украинского оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк назвала повреждение Крымского моста «провокацией», связав ее с нежеланием продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня, 17 июля.
Ликвидацией последствий будет заниматься правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Это второй удар Украины по Крымскому мосту. 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву только спустя девять месяцев после произошедшего.