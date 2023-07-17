Что случилось с Крымским мостом. Главное

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что пассажиры автобусов, ехавших в Крым, могут воспользоваться Керченской переправой. Услуга доступна только для пассажиров рейсовых автобусов, водители личного транспорта пока не смогут этого сделать. В «Гранд сервис экспрессе» сообщили, что из-за ЧП задерживаются несколько поездов как из Крыма, так и на полуостров.