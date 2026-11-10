Безрукова внесли в базу ГУР минобороны Украины

9 ноября в базу данных ГУР внесли российского музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. В качестве причин внесения в базу указана поддержка артистом спецоперации России на Украине и присоединения Крыма к РФ в 2014 г., а также посещение новых территорий.