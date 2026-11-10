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Безрукова внесли в базу ГУР минобороны Украины

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Народный артист России Сергей Безруков попал в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные на портале ведомства.

Авторы базы утверждают, что актер систематически поддерживает политику российских властей и президента РФ Владимира Путина, а также участвует в мероприятиях в поддержку российских военных.

10 ноября в базу ГУР также попал актер, телеведущий и юморист Михаил Галустян. На портале говорится, что Галустян поддерживает действия России и политику властей РФ в отношении Украины, имеет дружеские отношения с Путиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

9 ноября в базу данных ГУР внесли российского музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. В качестве причин внесения в базу указана поддержка артистом спецоперации России на Украине и присоединения Крыма к РФ в 2014 г., а также посещение новых территорий.

8 ноября стало известно о внесении в базу народного артиста России Олега Газманова и актрисы Натальи Варлей, а 5 ноября – актера и кинорежиссера Никиты Джигурды. 

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