Безрукова внесли в базу ГУР минобороны Украины
Народный артист России Сергей Безруков попал в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом свидетельствуют сведения, размещенные на портале ведомства.
Авторы базы утверждают, что актер систематически поддерживает политику российских властей и президента РФ Владимира Путина, а также участвует в мероприятиях в поддержку российских военных.
10 ноября в базу ГУР также попал актер, телеведущий и юморист Михаил Галустян. На портале говорится, что Галустян поддерживает действия России и политику властей РФ в отношении Украины, имеет дружеские отношения с Путиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
9 ноября в базу данных ГУР внесли российского музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. В качестве причин внесения в базу указана поддержка артистом спецоперации России на Украине и присоединения Крыма к РФ в 2014 г., а также посещение новых территорий.
8 ноября стало известно о внесении в базу народного артиста России Олега Газманова и актрисы Натальи Варлей, а 5 ноября – актера и кинорежиссера Никиты Джигурды.