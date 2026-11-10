За ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели поражены над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Крыма.
10 ноября Росавиация не устанавливала ограничений на полеты в российских аэропортах. Ранним утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что дежурные силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали восемь украинских беспилотников над городом. Пострадавших и повреждений городской инфраструктуры нет.