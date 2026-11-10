Обнародован полный состав делегации России на переговорах в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Начало запланировано на 10:50 мск (11:50 по местному времени) 10 ноября, писал ТАСС со ссылкой на источник. От США в переговорах будут участвовать спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Лидером украинской делегации станет секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.