Обнародован полный состав делегации России на переговорах в Абу-Даби
В делегацию России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Переговорную группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.
Экспертами со стороны России на переговорах выступят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента РФ по госолитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.
Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Начало запланировано на 10:50 мск (11:50 по местному времени) 10 ноября, писал ТАСС со ссылкой на источник. От США в переговорах будут участвовать спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Лидером украинской делегации станет секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.