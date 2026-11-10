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Переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби начнутся в 10:50 мск

Инна Шульгина
ТАСС
ТАСС

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби начнутся в 10:50 мск (11:50 по местному времени). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с представителями США и Украины. Встречи будут проходить 10–11 ноября. Делегацию РФ возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

США на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Лидером украинской делегации станет секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. The Washington Post писала со ссылкой на американских официальных лиц, что администрация президента США Дональда Трампа считает единственным способом заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине – одновременно достичь более широкого соглашения с Россией о будущих механизмах обеспечения безопасности в Европе.

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