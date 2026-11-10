Переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби начнутся в 10:50 мск

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. The Washington Post писала со ссылкой на американских официальных лиц, что администрация президента США Дональда Трампа считает единственным способом заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине – одновременно достичь более широкого соглашения с Россией о будущих механизмах обеспечения безопасности в Европе.