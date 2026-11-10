Минсельхоз США выделил более $690 млн на завод стерильных мух в Техасе
Минсельхоз США выделил более $690 млн на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 млн стерилизованных новосветских мясных мух в неделю. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные госрасходов.
Личинки этого паразита проникают в раны и питаются живыми тканями, угрожая прежде всего скоту, но могут поражать и человека. Мух выращивают, облучают, чтобы они не могли размножаться, и выпускают в природу – это сокращает численность вредителя.
Строительство началось в апреле на авиабазе Мур. Это будет единственный действующий в стране завод по производству стерильных мух. К концу 2027 г. он сможет выпускать 100 млн мух в неделю, к концу 2028 г. – 300 млн.
Первый случай заражения в текущей вспышке подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября паразита нашли у собаки в Аризоне. Власти установили 20-километровую зону заражения и ограничили перемещение животных. Ранее США уже искореняли этого паразита массовым выпуском стерильных особей – об уничтожении мух объявили в 1966 г., хотя повторные случаи заражения фиксировались до 1982 г.
25 августа 2025 г. Reuters писал о первом случае заражения человека в США личинкой опасной мясной мухи Нового Света. Заболевание нашли у человека, вернувшегося из поездки в Сальвадор.