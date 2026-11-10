Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,377+0,06%VEON-RX88,3+0,46%OKEY57,16-3,12%IMOEX2 462,54-0,43%RTSI937,43-0,43%RGBI112,11+0,14%RGBITR779,25+0,17%
Главная / Политика /

Минсельхоз США выделил более $690 млн на завод стерильных мух в Техасе

Инна Шульгина

Минсельхоз США выделил более $690 млн на строительство предприятия в Техасе, где будут выращивать до 300 млн стерилизованных новосветских мясных мух в неделю. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные госрасходов.

Личинки этого паразита проникают в раны и питаются живыми тканями, угрожая прежде всего скоту, но могут поражать и человека. Мух выращивают, облучают, чтобы они не могли размножаться, и выпускают в природу – это сокращает численность вредителя.

Строительство началось в апреле на авиабазе Мур. Это будет единственный действующий в стране завод по производству стерильных мух. К концу 2027 г. он сможет выпускать 100 млн мух в неделю, к концу 2028 г. – 300 млн.

Первый случай заражения в текущей вспышке подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября паразита нашли у собаки в Аризоне. Власти установили 20-километровую зону заражения и ограничили перемещение животных. Ранее США уже искореняли этого паразита массовым выпуском стерильных особей – об уничтожении мух объявили в 1966 г., хотя повторные случаи заражения фиксировались до 1982 г.

25 августа 2025 г. Reuters писал о первом случае заражения человека в США личинкой опасной мясной мухи Нового Света. Заболевание нашли у человека, вернувшегося из поездки в Сальвадор.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её