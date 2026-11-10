Минсельхоз США выделил более $690 млн на завод стерильных мух в Техасе

Первый случай заражения в текущей вспышке подтвердили 3 июня у теленка в Техасе. В конце октября паразита нашли у собаки в Аризоне. Власти установили 20-километровую зону заражения и ограничили перемещение животных. Ранее США уже искореняли этого паразита массовым выпуском стерильных особей – об уничтожении мух объявили в 1966 г., хотя повторные случаи заражения фиксировались до 1982 г.