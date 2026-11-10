В этой же статье Лавров обратил внимание, что антироссийские санкции привели к триллионным убыткам для Европы, росту инфляции в США и снижению уровня жизни во многих странах. При этом Россия не понесла значимых потерь. Министр подчеркнул, что ранее на Евросоюз приходилось до 40% российской внешней торговли, однако Брюссель решил разорвать экономические связи с Москвой.