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Лавров: Запад развязал противостояние с Россией для подавления конкурента

Инна Шульгина

Запад развязал конфликт против России руками Украины для подавления геополитического конкурента. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Будущее – за демократизацией международных экономических отношений» для «Коммерсанта».

По словам Лаврова, в идеальном варианте мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга. Но пока экономика все чаще используется как арена противостояния, «когда вслед за «горячими» войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов».

«Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 г. – наутро после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами достигнутого президентом Украины и оппозицией соглашения об урегулировании», – заявил Лавров.

В этой же статье Лавров обратил внимание, что антироссийские санкции привели к триллионным убыткам для Европы, росту инфляции в США и снижению уровня жизни во многих странах. При этом Россия не понесла значимых потерь. Министр подчеркнул, что ранее на Евросоюз приходилось до 40% российской внешней торговли, однако Брюссель решил разорвать экономические связи с Москвой.

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