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Лавров: Евросоюз взялся за открытый захват иностранных судов

Ксения Наумчик

Европейский союз перешел к открытому захвату иностранных судов и присвоению перевозимых ими грузов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, действия ЕС напоминают практики рабовладельческой эпохи и пиратства. Он также раскритиковал превращение объединения в военный блок и назвал его политику проявлением «мании величия».

Лавров утверждает, что для оправдания таких действий были введены понятие «теневой флот» и так называемые потолки цен, которые, по его оценке, не имеют оснований в международном праве. Министр считает, что подобные меры создают нестабильность на мировых рынках.

18 августа посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил о задержании пяти судов с россиянами на борту с начала 2026 г. В сентябре Лавров заявил о задержании европейскими странами 12 судов. По его словам, государства Европы использовали для этого необоснованные предлоги, в том числе подозрения в принадлежности судов к так называемому теневому флоту.

13 октября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия готова принимать зеркальные меры в ответ на попытки захвата или задержания судов, действующих в ее интересах, в любой части Мирового океана.

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