Лавров: Евросоюз взялся за открытый захват иностранных судов

18 августа посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил о задержании пяти судов с россиянами на борту с начала 2026 г. В сентябре Лавров заявил о задержании европейскими странами 12 судов. По его словам, государства Европы использовали для этого необоснованные предлоги, в том числе подозрения в принадлежности судов к так называемому теневому флоту.