Посол РФ: Швеция задержала пять судов с россиянами на борту

Беляев уточнил, что в 2026 г. были задержаны пять плавсредств, четыре из которых ходили под иностранными флагами и принадлежали компаниям из третьих стран. Российское посольство, по его словам, вмешивалось в ситуацию только для защиты законных прав и интересов граждан РФ, входивших в состав экипажей.