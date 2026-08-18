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Посол РФ: Швеция задержала пять судов с россиянами на борту

Ксения Наумчик

Шведские власти за последние семь с половиной месяцев задержали пять грузовых судов, экипажи которых включали граждан России. Об этом заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, с декабря 2025 г. Стокгольм задерживал суда, которые подозревал в обслуживании интересов российской внешней торговли.

Посол отметил, что сухогруз «Адлер», следовавший под российским флагом, был освобожден после того, как правоохранительные органы Швеции признали отсутствие достаточных оснований для его удержания с точки зрения международного права и национального законодательства страны.

Беляев уточнил, что в 2026 г. были задержаны пять плавсредств, четыре из которых ходили под иностранными флагами и принадлежали компаниям из третьих стран. Российское посольство, по его словам, вмешивалось в ситуацию только для защиты законных прав и интересов граждан РФ, входивших в состав экипажей.

В марте береговая охрана Швеции задержала судно, которое шло через шведские территориальные воды в Балтийском море под гвинейским флагом. В дипведомстве заявили, что причиной задержания стало подозрение в нарушении международных правил морской безопасности. На борту находилось 11 граждан РФ. Капитан, гражданин России, был арестован. Его отпустили в апреле. 12 мая остальной экипаж судна выехал из Швеции.

В июне суд заявил, что может передать судно Украине. В июле он подтвердил свое решение. 6 августа ВС Швеции отказался пересматривать решение о передаче Украине задержанного сухогруза Caffa.

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