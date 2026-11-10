ЦИК проверяет возможность повторного голосования граждан на выборах в Госдуму

Такая проверка нужна, для того чтобы предотвратить «провокации и прочие элементы, связанные с попытками двойного голосования», говорила на заседании 21 октября председатель ЦИК Элла Памфилова. За двойное голосование предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 000 руб. или уголовная вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет в случае получения бюллетеня за другого избирателя.