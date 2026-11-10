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Главная / Политика /

ЦИК проверяет возможность повторного голосования граждан на выборах в Госдуму

Результаты могут быть обнародованы уже на следующей неделе
Юлия Малева
Проблема неоднократного голосования была более актуальной до появления цифровых сервисов, считают эксперты
Проблема неоднократного голосования была более актуальной до появления цифровых сервисов, считают эксперты / Алексей Орлов / Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на следующей неделе может представить данные о проверке по однократности голосования на выборах 2026 г., сказал «Ведомостям» источник, близкий к избирательной системе. 21 октября ЦИК поручила региональным комиссиям до 5 ноября проанализировать случаи возможного двойного голосования. Сейчас ЦИК анализирует полученные от субъектов данные, добавил собеседник.

Такая проверка нужна, для того чтобы предотвратить «провокации и прочие элементы, связанные с попытками двойного голосования», говорила на заседании 21 октября председатель ЦИК Элла Памфилова. За двойное голосование предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 000 руб. или уголовная вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет в случае получения бюллетеня за другого избирателя.

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