ЦИК проверяет возможность повторного голосования граждан на выборах в Госдуму

ЦИК проверяет возможность повторного голосования граждан на выборах в ГосдумуРезультаты могут быть обнародованы уже на следующей неделе
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на следующей неделе может представить данные о проверке по однократности голосования на выборах 2026 г., сказал «Ведомостям» источник, близкий к избирательной системе. 21 октября ЦИК поручила региональным комиссиям до 5 ноября проанализировать случаи возможного двойного голосования. Сейчас ЦИК анализирует полученные от субъектов данные, добавил собеседник.
Такая проверка нужна, для того чтобы предотвратить «провокации и прочие элементы, связанные с попытками двойного голосования», говорила на заседании 21 октября председатель ЦИК Элла Памфилова. За двойное голосование предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 000 руб. или уголовная вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет в случае получения бюллетеня за другого избирателя.