Поезд ушел безвозвратно

Поезд ушел безвозвратноПочему спустя пять лет возвращение к российским предложениям 2021 года стало невозможным
В декабре исполнится пять лет знаменитому «ультиматуму» России коллективному Западу. Именно он часто считается последним импульсом, запустившим обратный отсчет перед началом специальной военной операции и последующим кризисом в отношениях Москвы и западных столиц. Были ли реальные шансы на принятие российских предложений? И могли ли они остановить движение к военному сценарию? Спустя пять лет можно констатировать – увы, нет.
Формально с российской стороны ультиматума – т. е. набора условий со сроками исполнения – не было. Речь шла о проектах двух международных договоров, один из которых Москва предполагала заключить с США («Договор о гарантиях безопасности»), а другой – с государствами – членами НАТО («Соглашение о мерах обеспечения безопасности»).