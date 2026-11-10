Поезд ушел безвозвратно

В декабре исполнится пять лет знаменитому «ультиматуму» России коллективному Западу. Именно он часто считается последним импульсом, запустившим обратный отсчет перед началом специальной военной операции и последующим кризисом в отношениях Москвы и западных столиц. Были ли реальные шансы на принятие российских предложений? И могли ли они остановить движение к военному сценарию? Спустя пять лет можно констатировать – увы, нет.