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Поезд ушел безвозвратно

Почему спустя пять лет возвращение к российским предложениям 2021 года стало невозможным
Иван Тимофеев , программный директор клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО МИД России

В декабре исполнится пять лет знаменитому «ультиматуму» России коллективному Западу. Именно он часто считается последним импульсом, запустившим обратный отсчет перед началом специальной военной операции и последующим кризисом в отношениях Москвы и западных столиц. Были ли реальные шансы на принятие российских предложений? И могли ли они остановить движение к военному сценарию? Спустя пять лет можно констатировать – увы, нет.

Формально с российской стороны ультиматума – т. е. набора условий со сроками исполнения – не было. Речь шла о проектах двух международных договоров, один из которых Москва предполагала заключить с США («Договор о гарантиях безопасности»), а другой – с государствами – членами НАТО («Соглашение о мерах обеспечения безопасности»).

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