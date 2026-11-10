Север требует вложений

Адекватно отработать рыночную тенденцию – понятная задача и для бизнеса, и для государственной политики. В ожидании новых туристов в Арктике сейчас реализуются с государственной поддержкой около 150 туристических инвестпроектов на 59 млрд руб. Но стоит задать вопрос, что именно получат территории, через которые пройдут новые туристические маршруты? Ведь Арктика слишком разная, чтобы оценивать успех одним показателем. Для крупного города новые гости могут означать дополнительную загрузку гостиниц и ресторанов, а для небольшого поселения – вдобавок к заметным доходам еще и нагрузку на дорожные и коммунальные службы, и давление на уязвимые экосистемы.