Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 470,07+0,25%RTSI940,29-0,49%RGBI112,03+0,12%RGBITR778,47+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Север требует вложений

Как превратить растущий интерес к Арктике в устойчивый источник доходов для местных бюджетов
Максим Данькин , генеральный директор АНО «Экспертный центр – проектный офис развития Арктики»

Арктическая зона России (АЗРФ) переживает туристический бум. По данным Минвостокразвития, в 2025 г. регионы АЗРФ посетило 1,5 млн туристов – это на 6% больше, чем годом ранее. При этом аналитики оптимистично ожидают увеличения северного турпотока. Ассоциация туроператоров России сообщала о прогнозе роста турпотока в арктические регионы до 3 млн человек в год к 2030 г.

Адекватно отработать рыночную тенденцию – понятная задача и для бизнеса, и для государственной политики. В ожидании новых туристов в Арктике сейчас реализуются с государственной поддержкой около 150 туристических инвестпроектов на 59 млрд руб. Но стоит задать вопрос, что именно получат территории, через которые пройдут новые туристические маршруты? Ведь Арктика слишком разная, чтобы оценивать успех одним показателем. Для крупного города новые гости могут означать дополнительную загрузку гостиниц и ресторанов, а для небольшого поселения – вдобавок к заметным доходам еще и нагрузку на дорожные и коммунальные службы, и давление на уязвимые экосистемы.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её