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Главная / Общество /

Используемый в России финский тест на риск диабета предлагают импортозаместить

Результаты его внедрения будут зависеть от организации дальнейшего обследования
Виктория Ларченко
Евгений Одиноков / РИА Новости
Евгений Одиноков / РИА Новости

Отечественную модель скрининга диабета предложили внедрить в программу диспансеризации. Речь идет о калькуляторе риска заболевания «Диариск», заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии им. Дедова (разработчик этого калькулятора) Марина Шестакова. По ее словам, сейчас для определения рисков диабета используется разработанный в 2003 г. финский опросник Findrisc. Он включен в клинические рекомендации, но не применяется для отбора пациентов на исследования второго этапа диспансеризации.

Вместо этого у россиян измеряют уровень глюкозы натощак. Если этот показатель находится в пределах нормы, человека не направляют на сдачу гликированного гемоглобина (показатель среднего уровня сахара крови за три месяца, образующийся при соединении глюкозы с молекулами гемоглобина в эритроцитах. Входит во второй этап диспансеризации. – «Ведомости») даже при наличии факторов риска: ожирения, гипертонии или гестационного, т. е. выявленного во время беременности, диабета в анамнезе. В результате система здравоохранения пропускает часть пациентов с предиабетом и сахарным диабетом II типа, объяснила Шестакова.

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