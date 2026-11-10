Используемый в России финский тест на риск диабета предлагают импортозаместить

Вместо этого у россиян измеряют уровень глюкозы натощак. Если этот показатель находится в пределах нормы, человека не направляют на сдачу гликированного гемоглобина (показатель среднего уровня сахара крови за три месяца, образующийся при соединении глюкозы с молекулами гемоглобина в эритроцитах. Входит во второй этап диспансеризации. – «Ведомости») даже при наличии факторов риска: ожирения, гипертонии или гестационного, т. е. выявленного во время беременности, диабета в анамнезе. В результате система здравоохранения пропускает часть пациентов с предиабетом и сахарным диабетом II типа, объяснила Шестакова.