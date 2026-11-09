Рубио: промежуточные выборы не повлияют на внешнюю политику США

9 ноября американский лидер усомнился в честности промежуточных выборов. Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей. По его мнению, машины для голосования играют чрезмерно большую роль в избирательном процессе. При этом доказательств нарушений президент США не привел.