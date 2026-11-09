Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,369+0,7%MSTT84,4+5,83%KLVZ1,932-0,72%IMOEX2 470,07+0,25%RTSI940,29-0,49%RGBI112,03+0,12%RGBITR778,47+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: промежуточные выборы не повлияют на внешнюю политику США

Ксения Наумчик
GEORGE VITSARAS / TASS
GEORGE VITSARAS / TASS

Результаты промежуточных выборов в американский конгресс не приведут к пересмотру внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает «РИА Новости».

Комментируя сообщения о беспокойстве зарубежных партнеров относительно возможных изменений в стратегии Вашингтона, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не видит оснований для таких опасений. По его словам, внешняя политика США останется прежней, а администрация не скрывает своих намерений.

Рубио отметил, что конгресс играет определенную роль в формировании внешнеполитической повестки, однако определение ее основного курса остается в ведении администрации и исполнительной власти.

На промежуточных выборах в конгресс США 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство в обеих палатах конгресса.

4 ноября президент США Дональд Трамп заявил о признании победы демократов и готовности сотрудничать с ними. По его словам, представители Демократической партии уже связались с ним после выборов.

8 ноября Трамп назвал результаты промежуточных выборов огромным шагом назад для страны. Он также связал итоги голосования с падением американского фондового рынка и пообещал, что Республиканская партия вернется сильнее.

9 ноября американский лидер усомнился в честности промежуточных выборов. Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей. По его мнению, машины для голосования играют чрезмерно большую роль в избирательном процессе. При этом доказательств нарушений президент США не привел.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь