Рубио: промежуточные выборы не повлияют на внешнюю политику США
Результаты промежуточных выборов в американский конгресс не приведут к пересмотру внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает «РИА Новости».
Комментируя сообщения о беспокойстве зарубежных партнеров относительно возможных изменений в стратегии Вашингтона, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не видит оснований для таких опасений. По его словам, внешняя политика США останется прежней, а администрация не скрывает своих намерений.
Рубио отметил, что конгресс играет определенную роль в формировании внешнеполитической повестки, однако определение ее основного курса остается в ведении администрации и исполнительной власти.
На промежуточных выборах в конгресс США 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Демократы получили большинство в обеих палатах конгресса.
4 ноября президент США Дональд Трамп заявил о признании победы демократов и готовности сотрудничать с ними. По его словам, представители Демократической партии уже связались с ним после выборов.
8 ноября Трамп назвал результаты промежуточных выборов огромным шагом назад для страны. Он также связал итоги голосования с падением американского фондового рынка и пообещал, что Республиканская партия вернется сильнее.
9 ноября американский лидер усомнился в честности промежуточных выборов. Трамп также заявил, что некоторые результаты досрочного голосования якобы сделали победу республиканцев невозможной независимо от явки избирателей. По его мнению, машины для голосования играют чрезмерно большую роль в избирательном процессе. При этом доказательств нарушений президент США не привел.